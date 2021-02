Samenwerking IRI en Bamboo Brands ter verbetering innovatiekracht

ZALTBOMMEL – IRI en Bamboo Brands gaan samenwerking om de innovatiekracht van fabrikanten te verbeteren. Circa 80 procent van alle introducties faalt en leidt daarmee niet tot categorie groei.

Paul van de Ven, business development consultant IRI en Theo Toering, founder Bamboo Brands denken dat er ruimte voor verbetering is. De twee bedrijven zijn daarom een samenwerking gestart om de slaagkans van innovaties te verhogen. Van de Ven: “Onze gezamenlijke kennis en retailer netwerk, de grote hoeveelheid marktdata van IRI en de marketing en innovatie expertise van Europees empirisch onderzoek van Bamboo Brands, is volgens ons een logische fit om samen op te trekken. ”

Volgens Toering hoeven Innovatieprojecten niet tijdrovend en kostbaar te zijn. De bedrijven willen innovaties in een vroeg stadium kwalitatief, dan wel kwantitatief instore in supermarkten testen. Zo krijgt men een duidelijk inzicht in de faalkans. De foutmarges kunnen vervolgens uit het proces gehaald worden waardoor de fabrikant zijn innovatiekracht significant kan verbeteren. Deze aanpak zou daarnaast ook duurzaam zijn, falende innovaties worden namelijk niet meer geïntroduceerd.

Toering: “De samenwerking met IRI helpt ons om modelmatig nog betere categorie assumpties te doen over wat de introductie teweegbrengt. Dit laatste is met name ook relevant voor andere landen in Europa waar Bamboo Brands actief is. Naast Nederland kunnen we daardoor ook andere landen nog beter bedienen met solide business assumpties rondom innovatie.”

Bron: Levensmiddelenkrant