Samenzijn en genieten centraal bij Kerst Jumbo

VEGHEL – De kerstcampagne die Jumbo na Sinterklaas heeft gelanceerd draait vooral om samenzijn. In de tv-commercial gaat Lieke, de moeder van het ‘Jumbogezin’ op een eenzame zakenreis in Japan, terwijl Bas en zijn kinderen ondertussen alles regelen, dankzij het gemak van Jumbo. Het gezin beleeft een happy end.

Roy van Keulen, directeur Marketing bij Jumbo: “Jumbo heeft alles voor een geweldige Kerst. Niet alleen het grootste kerstassortiment ooit, maar er wordt ook volop inspiratie geboden via de winkels, het Hallo Jumbo-magazine, op Jumbo.com en Smulweb.nl en op social media. In de commercial helpen we vader Bas om een heerlijk kerstdiner op tafel te zetten. De komende weken gaan we datzelfde doen voor onze klanten en hen helpen met recepten, inspiratie en tips de lekkerste en meest bijzondere gerechten te bereiden.”

Proeverij

Jumbo vult de campagne aan met proeverijen voor consumenten. Onder het credo ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ organiseert Jumbo die op zaterdag 14 december in veel winkels in het hele land, waarbij klanten verschillende feestelijke kerstgerechtjes kunnen ervaren.

Bron: Levensmiddelenkrant