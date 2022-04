Santa Maria over Gekozen Product van het Jaar en introductie groentetortilla’s

‘Het consumentenpanel bevestigt dat Santa Maria groentetortilla’s een mooie toevoeging zijn aan het Tex Mex-schap’

NIEUWEGEIN - Niet alleen zijn ze benoemd tot Gekozen Product van het Jaar, ook heeft Santa Maria de mediaprijs in de wacht gesleept. Het merk weet met de introductie van de groentetortilla’s in te spelen op de ontwikkelingen in de branche en een feestje op tafel te toveren. Dat blijkt ook uit het juryrapport van de consumenten die het product bekroonden tot Gekozen Product van het jaar.

Kyra van der Leeuw is brand manager Retail voor Santa Maria en Joanneke Gamarino is category en trade marketing manager bij het Tex Mex-merk. Met een compact team zijn ze verantwoordelijk voor het uitdragen van het merk in de Benelux. Volgens Gamarino maakt dat het nog leuker: “Juist doordat we met zo’n compact team zijn werken we heel intensief samen.”



Tex Mex

Tex Mex, ofwel de Texaans-Mexicaanse keuken, is precies dat: een combinatie van Mexicaanse en Amerikaanse invloeden met gerechten zoals burrito’s, taco’s, fajita’s en enchilada’s. Gamarino: “Tex Mex staat tegenwoordig op de derde plaats van internationale keukens, met een marktpenetratie van 60 procent. Het doel van Santa Maria is dat nog meer mensen nog vaker Tex-Mex eten. En dat gaat best goed, al zeggen we het zelf.” Het merk doet dit door een combinatie van producten aan te bieden. Kruidenmixen zorgen voor de smaak en met de verschillende tortilla’s, sauzen, dips, chips én vers maakt men het gerecht compleet. “De gerechten van de Tex Mex-keuken zijn makkelijk te bereiden, bieden variatie en zijn gezellig doordat het vaak shared dining is. Daarnaast is het ook verantwoord, je kunt veel gerechten maken met duurzame grondstoffen, zoals peulen en bonen. Bovendien kun je makkelijk groenten toevoegen en ook vegetarisch of vegan gerechten maken. Met deze aspecten spreken we veel families met kinderen aan. Voor deze groep is het een leuke gezamenlijke happening”, aldus Van der Leeuw. Met de introductie van de groentetortilla ontvingen ze de award voor Gekozen Product van het Jaar.



Gekozen Product van het Jaar

Van der Leeuw legt uit dat ze zich met de groentetortilla hadden ingeschreven, omdat ze benieuwd waren wat de consument er nou echt van vindt. “Wanneer je je als fabrikant inschrijft voor Gekozen Product van het Jaar, ontvang je een uitgebreid onderzoeksrapport van Nielsen en wordt er een smaaktest afgenomen bij een grote groep consumenten. Dat is het aanmelden al waard. En als je wint is dit een bevestiging van wat de consument van je product vindt en kun je het label als duidelijk communicatiemiddel inzetten”, legt Van der Leeuw uit. Uit het onderzoek volgt een algemeen rapport, waarin punten worden gegeven voor innovatie, perceptie en kwaliteit. Verder krijgt de fabrikant een algemene tekst over het product en de smaaktest. “De resultaten van het onderzoek waren voor ons vooral bevestigend, al zijn de positieve reacties erg goed om te lezen en is het interessant om te weten waar de consument op let bij het aanschaffen van deze producten. Het was bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de score voor herhaalaankoop heel hoog was en dat de tortilla’s vaak worden aanbevolen aan naasten. Een andere opvallende uitkomst was dat de biet- en de worteltortilla ongeveer even populair zijn; we hadden verwacht dat de wortel meer zou worden gekozen”, zegt Van der Leeuw. Ook liet het onderzoek zien wat de belangrijkste redenen zijn om de groentetortilla’s te kopen: het stimuleert het eten van meer groentes, het past goed binnen het Tex Mex-schap, het zijn vrolijke kleuren die zorgen voor een feestje op tafel en niet geheel onbelangrijk: het lijkt de consument lekker!



Onderscheidend vermogen

“Het logo van Gekozen Product van het Jaar is voor veel consumenten herkenbaar en staat voor betrouwbaarheid. De prijs komt voort uit een panel, daar zijn we enorm trots op. Verder is het een mooi middel om jezelf te onderscheiden als merk. Het logo zullen wij in onze communicatie zowel above the line als down the line inzetten”, legt Van der Leeuw uit. Het Tex Mex-schap kan nog meer lanceringen verwachten: “We zijn continu bezig met innoveren en altijd op zoek naar nieuwe manieren om het schap te verbeteren. Hierin bewegen we mee met de trends en ontwikkelingen die er spelen. Zo hebben we eind vorig jaar fajita-en tacokruidenmixen geïntroduceerd zonder toegevoegd suiker en zout. Daarnaast zijn er genoeg plannen in de pijplijn waar we nu nog niks over kunnen zeggen”, zegt Gamarino glimlachend.



Dubbele winst met mediaprijs

Naast de verkiezing tot Gekozen Product van het Jaar heeft Santa Maria met haar groentetortilla’s ook de mediaprijs gewonnen. Normaliter vindt de uitreiking plaats tijdens een feestelijk evenement. Dat kon dit jaar niet doorgaan. Daarom kregen de winnaars de mogelijkheid om een video in te sturen waarin ze hun product introduceren en uitleggen hoe zij het label gaan gebruiken. De andere fabrikanten en media verkozen de video van het team van Santa Maria tot winnaar. Dubbele winst, dus! Volgens Van der Leeuw staat één ding echt voorop: “Het is een team effort . We hebben dit samen neergezet en dat staat bij ons centraal en maakt ons extra trots.”



Kleurrijke maaltijd

September vorig jaar introduceerde Santa Maria wortel- en bietentortilla’s. Volgens Gamarino is dit een goede aanvulling op het assortiment: “De introductie paste goed binnen de categoriedrijvers en gaat nog verder in op wat wij als merk en wat consumenten belangrijk vinden. Het biedt variatie en voegt ook kleur aan een maaltijd toe.” De wortel- en bietentortilla bevatten elk ongeveer 30 procent groenten en geen conserveringsmiddelen. Daarnaast heeft de verpakking een duurzame papierlaag, waardoor er minder plastic wordt verbruikt. Van der Leeuw: “Wij onderscheiden ons doordat wij ons focussen op écht Tex Mex en geen conserveringsmiddelen toevoegen aan onze tortilla’s. Hiermee willen we ook onze doelgroep vergroten en bijvoorbeeld meer jongeren aanspreken. Dit doen we onder meer door in te zetten op lunchmomenten en verschillende media te gebruiken, zoals influencers.”



In het schap

Om de groentetortilla’s het beste tot hun recht te laten komen in het schap moeten volgens Gamarino de twee varianten als concept bij elkaar gezet worden: “Wanneer de groentetortilla’s op ooghoogte worden geplaatst, vallen ze direct in het blikveld van de consument.” “Natuurlijk zijn middelen als schapsigning, second placement en receptinspiratie ook goede manieren om de producten onder de aandacht te brengen”, vult Van der Leeuw aan. Ze vervolgt: “De echte Tex Mex-keuken kan de consument in huis halen door de tortilla in combinatie met een van de kruidenmixen te gebruiken. Als merk stimuleren wij er echt een feestje aan tafel van te maken met bakjes vol groenten, vlees, vis en sausjes, zodat iedereen een taco of tortilla naar wens kan vullen. Met deze nieuwe kleurrijke tortilla’s moet dat zeker lukken!”





Gekozen Product van het Jaar

Aan de grondslag van het Gekozen Product van het Jaar ligt de Nederlandse consument. De benoeming komt voort uit een onafhankelijk onderzoek onder 500 consumenten die hun mening geeft over de ingezonden producten. Het onderzoek bestaat uit een representatieve steekproef van Nederlandse consumenten welke ondervraagd worden over verschillende aspecten zoals het innovatieve karakter en de aantrekkelijkheid van het product, de aankoopbereidheid van de consument en de gebruikservaring. Nadat de resultaten bekend zijn, worden de winnende producten bekendgemaakt. In verschillende categorieën worden producten tot het Product van het Jaar benoemt. Het rode logo is herkenbaar als goedkeuring door de consument. De winnende fabrikant kan dit logo gebruiken in advertenties, op de verpakkingen en alle andere uitingen. Gekozen Product van het Jaar is niet alleen een keurmerk in Nederland, in meer dan 40 landen is het label actief.

Om tot Gekozen Product van het Jaar gekozen te worden moeten zes stappen doorlopen worden:

Allereerst schrijven fabrikanten zich in met het producten dat ze verkiesbaar stellen als Gekozen Product van het Jaar. De ingezonden producten worden door het Comité van Experts beoordeeld op hun innovatieve karakter en of de inzending voldoet aan de gestelde criteria. Na goedkeuring worden er categorieën opgesteld. Samen met NielsenIQ gaat de organisatie Gekozen Product van het Jaar alle producten uit de preselecties verdelen in homogene categorieën. Alle producten doen vervolgens mee aan de productverkiezing via een onderzoek onder 500 (potentiële) consumenten die demografisch representatief zijn. Zij stemmen van volgens drie belangrijke criteria: aantrekkelijkheid, innovatieperceptie en aankoopintentie. De producten worden ook getest in een werkelijke consumptiesituatie bij meer dan 120 gezinnen. De uitkomsten van deze test worden geïntegreerd in de uiteindelijke resultaten van de studie. Tot slot wordt er per categorie een winnaar aangekondigd. De Gekozen Producten ontvangen zo waardering voor de Innovatie en mogen die titel een jaar lang dragen en gebruiken in communicatie. Ook ontvangen de fabrikanten de resultaten van het publieksonderzoek en consumententest.





Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.