Shoppers hechten meer waarde aan duurzame chocolade

AMSTELVEEN – GfK Chocolade Categorierapport 2021 wijst uit dat Albert Heijn de best scorende supermarkt is. Het onderzoek, dat in opdracht van Nestlé is uitgevoerd, bestaat uit de waardering van zo’n 6.000 huishoudens van het chocoladeschap van 23 formules.

In het onderzoek scoort Albert Heijn op acht van de tien aspecten het hoogste. De supermarkt laat voornamelijk een toenemende waardering zien op de aspecten ‘aantrekkelijke aanbiedingen’ en ‘aantrekkelijkheid van het schap’. Deen heeft haar derde plek weten te behouden en Plus is op nummer twee geëindigd, nieuw in de top drie. Plus’ tweede plek is mede gedreven door een sterk verbeterde score op keuze in duurzame/eerlijke producten.

Duurzame/eerlijke producten

De gemiddelde waardering van het schap is gestegen naar een 7,39. Vorig jaar werd het chocoladeschap nog beoordeeld met een 7,32. In het rapport komt ook naar voren dat verschillende aspecten in belang toe- of afnemen. De aspecten ‘keuze voor duurzame/eerlijk producten’, ‘keuze aan producten’ en ‘keuze aan merken’ zijn belangrijker geworden. Met name het belang van ‘keuze voor duurzame/eerlijk producten’ is sterk toegenomen, met een belangscore van 7,46 naar 9,19. Hoewel de aspecten ‘voorraad van aanbiedingen’, ‘prijzen en aanbiedingen’, net als vorig jaar, nog als het belangrijkste worden ervaren, nemen deze wel in belang af.

Online

Voor het eerst in het onderzoek zijn ook online aankopen onderzocht. Het marktaandeel van het online kanaal binnen retail is gestegen van 3,8 procent naar 6,3 procent. Deze stijging komt overeen met de blijvende groei van online boodschappen. Wel komt naar voren dat een impuls gedreven categorie als chocolade nog achterblijft. “Met een gerichte online aanpak voor een impulscategorie als chocolade kunnen we de shopper ook online meer verleiden tot het doen van een aankoop. Als Nestlé willen wij hierin graag samen optrekken met de retailers om zo ook online de categorie Chocolade naar een hoger plan te tillen”, aldus Milan Slikker, directeur chocolade van Nestlé Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant