‘Sial Paris is er niet alleen voor de handel, maar ook ter inspiratie’

Na vier jaar weer een fysieke editie van grote levensmiddelenbeurs in Parijs

NIEUWVEEN - Na de zomer is het eindelijk weer zover. Van 15 tot en met 19 oktober is Parijs wederom het toneel van duizenden producenten van levensmiddelen van over de hele wereld, die hun nieuwste producten presenteren aan nog veel meer bezoekers, die ook van heinde en verre komen. Wat kunnen we verwachten van de tweejaarlijkse beurs anno 2022? Waarvoor moeten we beslist de Thalys pakken? We vroegen het aan Audrey Ashworth, sinds begin dit jaar directeur van SIAL Paris.

Je bent nog niet zo lang directeur van SIAL Paris. Kun je iets over jezelf vertellen voor de mensen die je nog niet kennen?

“Het klopt dat ik nog niet lang deze functie vervul, maar ik werk al sinds 2018 bij Comexposium dat de beurs organiseert, en al veertien jaar in de business. Wat me erg bevalt in mijn werk is dat we mensen samenbrengen en deel uitmaken van iets groters. We helpen de wereld beter te maken door een bijdrage te leveren aan de wereldvoedselvoorziening. Verder ben ik deels Frans, deels Brits en moeder van drie prachtige kinderen.”

Kun je kort uitleggen wat SIAL is en wat de doelstellingen zijn?

“SIAL staat voor Salon International de l’Alimentation en is een van de grootste handelsbeurzen op het gebied van voeding ter wereld. De beurs werd voor het eerst georganiseerd in 1964, door het Franse ministerie van Landbouw. Hij vond plaats in Parijs en dat is nog steeds zo. Daarnaast organiseren we ook dochterbeurzen in Montreal, Jakarta, Toronto, New Delhi en Shanghai en vanaf dit jaar ook in Las Vegas, Mumbai en Shenzhen. We zitten namelijk graag zo dicht op de markt als mogelijk. Tijdens SIAL Paris zullen meer dan zevenduizend exposanten hun nieuwe producten presenteren aan ruim driehonderdduizend bezoekers op een beursvloer van 250.000 vierkante meter. De grote vraag is dan: hoe weet je als bezoeker waar je moet zijn? Hoe haal je het meest uit je bezoek? Natuurlijk is de beurs opgedeeld in gebieden voor bijvoorbeeld vlees, zuivel of diepvries, naast de traditionele nationale paviljoens. Nieuw is ons digitale platform CXMP Marketplace. Hier kunnen kopers en verkopers elkaar vast ontmoeten en met elkaar handelen. Maar de beurs is er niet puur en alleen voor de handel; het is ook een prachtige manier om geïnspireerd te raken.”

Wat is er nog meer te doen op de SIAL Paris 2022?

“Het thema van dit jaar is #ownthechange. We staan met elkaar voor de uitdaging om bijna 8 miljard mensen wereldwijd te voeden in een veranderende wereld. Op de beurs bekijken we dit vraagstuk van alle kanten. Hoe kunnen we samen bouwen aan de toekomst? Via SIAL Talks, voorheen SIAL TV, kunnen bezoekers luisteren naar sprekers van over de hele wereld en met elkaar in debat gaan. Mensen komen immers naar de beurs om elkaar te ontmoeten, maar ook om van elkaar te leren. Sterker: een heleboel bezoekers komen expliciet naar Parijs om nieuwe trends en ontwikkelingen te ontdekken, om letterlijk te kunnen proeven wat er gaande is in de wereld van voeding. Zo zijn er ook kookdemonstraties onder de naam SIAL La Cuisine. Hoe bereid je plantaardige alternatieven voor vlees of vis? Interessant om daarbij aan te schuiven! Daarnaast hebben we al lange tijd de SIAL Innovation. Producenten kunnen hun innovaties laten meedingen voor een award en de inzendingen worden door een internationale jury beoordeeld. Dit doen we dit jaar weer. Inzenden kan overigens nog steeds! We kijken trouwens ook nog verder naar de toekomst in ons Future Lab. Daar onderzoeken we wat de foodtrends van 2030 en verder zullen zijn.”

Welke trends en innovaties verwacht je dit jaar tegen te komen?

“Marktonderzoeksbureau Kantar heeft in opdracht van ons een onderzoek gedaan naar de consumententrends van 2022-2023. Daar is veel interessants uit naar voren gekomen. Zoals de redenen die consumenten geven om levensmiddelen te kopen. Dat blijkt in de eerste plaats vanwege het plezier te zijn dat voedsel mensen geeft. Daarna komen ook gezondheid, gemak en ethiek als redenen van aankoop. Kantar onderscheidt tien trends in haar rapport. De eerste: kleine traktaties. Dat past meteen bij het plezier dat consumenten aan voedsel ontlenen! Ook ‘immunofood’ staat op de lijst; voeding die het immuunsysteem versterkt, bijvoorbeeld door vitamines toe te voegen. Het toevoegen van cannabidiol, dat een rustgevend effect zou hebben, is volgens mij slechts een tijdelijk modeverschijnsel, in tegenstelling tot de trend waarbij levensmiddelen zo min mogelijk ingrediënten en toevoegingen bevatten. Trend nummer vijf lijkt er een beetje op: meer controversiële toevoegingen worden weggelaten. Denk aan vis die is gekweekt zonder antibiotica. Totaal iets anders is de opkomst van bulkaanbod, waarbij consumenten de hoeveelheid aanschaffen die zij nodig hebben in plaats van voorverpakt. We zien veel innovatie op dit gebied. Een volgende trend is het verder kijken dan het label ‘biologisch’. Voor consumenten die dit hoog in het vaandel hebben, is alleen biologisch niet meer genoeg; er wordt nu ook veel naar bijvoorbeeld dierenwelzijn, een regionale oorsprong en eerlijke vergoeding voor de producent gekeken. Verder zet de ontwikkeling van plantaardige alternatieven door, waarbij er steeds meer varianten zijn en het aandeel visalternatieven groeit. Dat geldt trouwens ook voor zuivel. Kantar onderscheidt verder de communicatie omtrent de ecologische voetafdruk van het product op het etiket als iets wat we vaker gaan zien dit jaar. Tenslotte gaan ook blockchains een grotere rol spelen in de nabije toekomst, met de wens van consumenten om de route die hun levensmiddelen hebben afgelegd in kaart te kunnen brengen, van zaadje tot schap.”

Wat verwacht je van Nederland op de beurs die in oktober plaatsvindt?

“Nederland was met 184 deelnemers in 2018 het vijfde exposerende land van SIAL Paris. Op dit moment hebben zich al circa 140 exposanten aangemeld en verwachten we op ongeveer hetzelfde uit te komen. Een kwart van hen is er voor het eerst. Samen nemen ze zo’n 7.300 vierkante meter vloeroppervlak in gebruik. Dus jullie zijn al aardig op stoom! 27 procent van deze groep staat met zuivelproducten op de beursvloer. Maar ook vlees, noten, koffie, thee, koek en bier zijn traditioneel goed vertegenwoordigd door Nederland. Overigens komen er ook veel bezoekers uit Nederland naar Parijs. Hier staat jullie land op de vierde plek, na Frankrijk, Italië en Spanje.”

De wereld heeft nogal wat te verduren gehad in de afgelopen jaren. In hoeverre werkt dat door op de beursvloer?

“Zowel de pandemie als de oorlog in Oekraïne laten diepe sporen na in de wereld van food. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de uitdagingen die er zijn ontstaan op het gebied van logistiek en aan de schaarste van grondstoffen en producten, zoals zonnebloemolie. We zullen dit jaar minder bezoekers en exposanten kunnen samenbrengen als gevolg van de geopolitieke gebeurtenissen. In verband met de lockdowns in China verwachten we geen Chinese exposanten, die hebben zich niet gedegen op deelname kunnen voorbereiden, en ook Russische en Oekraïense handelspartners moeten verstek laten gaan. Hierdoor verwachten wij 10 procent minder deelnemers, zo’n 700 in totaal, dan eerder gecalculeerd. We hadden verwacht te groeien na 2018, maar het aantal deelnemers blijft nu gelijk.”



Ga voor meer informatie over SIAL Paris 2022 naar https://www.sialparis.com of neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging Promosalons Nederland: 020 - 4620020 of

netherlands@promosalons.com.