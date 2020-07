SIAL Paris verplaatst naar 2022

PARIJS – SIAL Paris is twee jaar uitgesteld door organisator Comexposium Group. De vakbeurs vindt nu plaats op 15 tot en met 19 oktober 2022. Dat zou 18 tot en met 22 oktober aanstaande zijn geweest.

‘De laatste ontwikkelingen wereldwijd en de onzekerheden die daaruit voortkomen hebben geleid tot een verschuiving in opinie bij ons publiek’, schrijft een woordvoerder van SIAL. ‘We hebben de afgelopen dagen contact gehad en het merendeel geeft aan het evenement liever niet door te zien gaan.’

Studies

De organisatie geeft aan nog steeds de intentie te hebben in contact te blijven staan met de markt en het herstel van de economie luister bij te zetten. Zo organiseert Comexposium vanaf dit najaar een serie evenementen in de geest van wereldverbetering, trends en innovaties. Er komen studies openbaar van Kantar, ProtéinesXTC and Gira. Wat de praktische invulling hiervan gaat zijn, is vooralsnog onduidelijk.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops