Simon Lévelt haalt exclusieve Royal First Flush in huis

HAARLEM – Simon Lévelt koopt Royal First Flush in, dit is de eerste, exclusieve pluk na de winterslaap van de theeplant. Deze wordt ook wel de ‘champagne’ onder de thee genoemd. Het wordt vergeleken met de introductie van Hollandse Nieuwe, Beaujolais Primeur en de eerste verse asperges. De thee- en koffiespecialist importeert dit jaar 330 kilogram van de gewilde pluk.

De eerste pluk van het jaar, is volgens de speciaalzaak dé thee-highlight van het jaar. Het levert volgens de Simon Lévelt de meest exclusieve thee op die, ondanks de kleine oplage, goed is voor 37 procent van de jaaromzet van de theeplantages. Robert Hoyer van Simon Lévelt Utrecht weet er alles van: “Al in januari kloppen de eerste theeliefhebbers bij ons aan met de vraag of ze zich al kunnen inschrijven en of we al weten wanneer de thee verwacht wordt.”

Zonnig, bloemig en ietwat bitter

De batch van Simon Lévelt komt van de theeplantage Ambootia Tea Group, waar thee op biologisch-dynamische wijze wordt verbouwd. Hoyer beschrijft de smaak van de thee als volgt: “Fris, maar zonnig en tegelijkertijd bloemig met een ietwat bittere ondertoon.” Simon Lévelt schrijft dat de meeste speciaalzaken de thee met het vliegtuig laten vervoeren, om deze zo snel mogelijk in huis te hebben. Uit duurzaamheidsoverwegingen kiest de Nederlandse speciaalzaak er echter voor om de Royal First Flush in houten kisten per boot naar de haven van Rotterdam te verschepen.

Bron: Levensmiddelenkrant