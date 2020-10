Sinaasappelschillen herboren bij Jumbo

VEGHEL - Miljoenen sinaasappelschillen krijgen een tweede leven door een nieuwe manier van inzameling bij Jumbo. Samen met waste-to-product bedrijf Renewi heeft de formule een nieuwe werkwijze geïntroduceerd.

Door de nieuwe werkwijze groeit het aantal kilo’s sinaasappelschillen dat wordt ingezameld door Jumbo tot zo’n 10 miljoen per jaar, bijna het dubbele van 2019. De sinaasappelschillen worden na inzameling door PeelPioneers, marktleider in circulaire oplossingen voor reststromen van citrus, verwerkt tot nieuwe ingrediënten. Tot wel 50 procent is hierbij afkomstig van Jumbo. De retailer en PeelPioneers werken samen om de schillen te verwerken tot ingrediënten voor een nieuwe lijn Jumbo huismerk schoonmaakmiddelen ‘van Schil tot Schoon’ die vanaf begin november verkrijgbaar zijn. Ook worden de schillen omgezet tot gekonfijte sinaasappelschil, die wordt gebruikt als ingrediënt voor de sinaasappel-chocolade muffins uit eigen bakkerij.

Inzameling

Jumbo is gestart met centrale inzameling via de eigen distributiecentra. De consument vult de fles met verse sap waarna de schillen apart verzameld worden. Deze worden via de reguliere emballage inzameling opgehaald en naar de distributiecentra gebracht. Op vier distributiecentra worden de schillen gesorteerd in speciale boxen en levert Renewi deze voor verwerking af op haar eigen locatie in Son, waar PeelPioneers huist met haar innovatie productlocatie. PeelPioneers wint vervolgens ingrediënten uit de sinaasappels, die Jumbo op haar beurt gebruikt in haar eigen producten.