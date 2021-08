Sir Edmond gin uitgeroepen tot één van de beste ter wereld

AMSTERDAM – Sir Edmond Gin is in de afgelopen zes maanden door drankexperts tot één van de beste gins ter wereld uitgeroepen. Dit is bepaald door experts van vijf verschillende internationale competities. De gin onderscheid zich van andere doordat het ’s werelds eerste gin is die geïnfuseerd is met Bourbon vanille.