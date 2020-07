Slimme winkelwagen Amazon maakt kassa overbodig

NEW YORK – Amazon introduceert een oplossing voor lange rijen bij de kassa: een winkelwagen die automatisch detecteert waarmee het gevuld is. De prijzen telt de wagen zelf bij elkaar op. Zodra de consument vervolgens de winkel verlaat, wordt het totaalbedrag van een Amazonaccount af gehaald. Een kassière is hiermee overbodig.

De Dash Cart, zoals de winkelwagen gedoopt is, zal later dit jaar verschijnen in een nieuwe Amazonsupermarkt in Californië. In deze winkel zullen wel nog kassa’s aanwezig zijn met personeel. Maar met deze uitvinding wil de supermarktformule bezoekers de kans bieden om niet in de rij te hoeven staan. Alleen het lopen door de ‘Dash Cart Lane’ is genoeg om de wagen te scannen en te laten weten dat de consument klaar is om af te rekenen.

Boodschappenlijst

De Dash Cart zit vol technische snufjes. Klanten kunnen inloggen met hun Amazon app en een QR code via hun mobiel. Vervolgens kunnen zij tassen in de winkelwagen zetten en die vullen met boodschappen. De kar gebruikt een combinatie van visuele algoritmes en sensoren om de producten te identificeren, waarbij het zelf het totaalbedrag bijhoudt. Op het scherm voorop de wagen is daarnaast een boodschappenlijst via de Amazon app weer te geven. Ook is er een scanner waarmee eventuele kortingsbonnen gescand kunnen worden. Betalen kan met creditcard gelinkt aan een Amazon account, waarna een bon via email verstuurd wordt.

De uitvinding is een volgende poging van Amazon om te innoveren in de supermarktindustrie. Zo zijn er in Amerika al zo’n 25 winkels waar het scannen van producten niet meer nodig is. Camera’s en sensors in het plafond in deze vestigingen registreren wat consumenten pakken, waarna zij op dezelfde wijze ‘zonder te betalen’ de winkel kunnen verlaten.

Bron: Levensmiddelenkrant