Smart Food Alliance stuurt formateurs brief voor beter voedselbeleid

DEN HAAG – Veertig agrofoodbedrijven die onderdeel zijn van het Smart Food Alliance hebben in een brief aan de formateurs gevraagd voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem.

De alliantie is een stichting waarin bedrijven samen de slag naar een nieuwe, groene economie maken.Ambassadeurs van de Smart Food Alliance zijn onder andere: Albron, HelloFresh, Iglo, ME-AT en Picnic. Marcel Schuttelaar, voorzitter van de alliantie, laat weten: “De Smart Food Alliance ziet een belangrijke rol voor de politiek om in de komende kabinetsperiode een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem te realiseren. Deze bedrijven zijn elk op hun eigen manier pionier van het nieuwe voedselsysteem en vragen hiervoor aandacht van de politiek.”

Tienpuntenplan

De alliantie heeft een tienpuntenplan opgesteld om de overheid in actie te laten komen met een krachtig en gericht plan voor coherent voedselbeleid. Dit plan is opgedeeld in vier onderwerpen: coherent voedselbeleid, duurzame en klimaatneutrale voedselproductie, zet in op gezonde voeding voor een gezonde samenleving en een eerlijke prijs voor voedsel. “We moeten toe naar een voedselsysteem waarin we slim omgaan met onze hulpbronnen en kennis. Waarbij we nieuwe technologieën inzetten om toekomstbestendige business te ontwikkelen,” vindt Schuttelaar. De veranderingen in de agrofoodsector gaan snel, volgens Schuttelaar: “De politiek moet een stip op de horizon zetten en heldere spelregels scheppen voor boeren, producenten/handel en consumenten.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops