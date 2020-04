5th Season: Snacking of the future

Snacken was jarenlang de vijand. Van koolzuurhoudende dranken en zoute chips tot snoep met veel suikers: snacks hebben doorgaans een slechte reputatie. Daar maakt 5th Season een einde aan met haar gevriesdroogde fruitsnacks! Fruit is namelijk het enige ingrediënt. Dankzij het vriesdrogen blijven de smaak en vitamines (meer dan 90%) goed bewaard. En dat komt best vaak van pas: tussendoor, door je ontbijt of wanneer je kinderen smeken om een snack.