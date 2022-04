Snelgroeiend Walmart Global Tech breidt uit

Duizenden nieuwe medewerkers en twee nieuwe hubs

BENTONVILLE - Walmart Global Tech, de snelst groeiende tak van de Amerikaanse supermarktketen, heeft haar uitbreidingsplannen bekendgemaakt. Nog dit jaar zullen er ruim 5.000 nieuwe medewerkers worden aangetrokken en er worden twee nieuwe technische hubs aan het bedrijf toegevoegd: een in Atlanta en een in Toronto (Canada). Beide steden barsten van het technische talent, aldus de formule.

Walmart Global Tech omvat nu al meer dan 20.000 medewerkers wereldwijd, die zich bezighouden met ontwikkeling en beheer van alle technologieën binnen de keten. Op dit moment wordt gezocht naar cyberbeveiligingprofessionals, architecten, ontwikkelaars, software-engineers, datawetenschappers, data-engineers, technische programmamakers en productmanagers.

Technische hubs

De steden Atlanta en Toronto, waar de nieuwe technische hubs moeten komen, zijn strategisch gekozen. Walmart heeft een sterke aanwezigheid in Toronto en de stad is de thuisbasis van 26 procent van de Canadese technische beroepsbevolking. Jaarlijks studeren daar 25.000 studenten af in een STEMgerelateerd vakgebied (science, technology, engineering, maths).

Hier worden in de komende twaalf maanden honderden nieuwe technische banen gecreëerd door Walmart Global Tech. Daarnaast investeert Walmart Canada een miljard dollar, onder andere in technologie, maar ook in het opknappen van lokale winkels. Ook Atlanta is een belangrijke locatie voor zowel Walmart als de cyberbeveiligingsindustrie. De lokale universiteiten kennen de grootste groei van tech-afgestudeerden van de Verenigde Staten, aldus Walmart. Om te beginnen zullen hier 140 nieuwe medewerkers worden aangetrokken, die zich gaan voegen bij de meer dan 70.000 medewerkers van Walmart die hier al zijn gevestigd.

Met Atlanta en Toronto erbij heeft Walmart Global Tech 17 hubs, waaronder in Silicon Valley en India. Ook aan de vorig jaar ingevoerde locaties in Seattle en Chennai, India, worden nieuwe medewerkers toegevoegd.

Bron: Levensmiddelenkrant