SPA vermindert suikergehalte in frisdrank

MADE – De samenstelling van alle SPA-frisdranken, zowel bruisend als niet-bruisend, worden volledig vernieuwd. De fabrikant heeft het suikergehalte met 45 procent verminderd en er wordt meer sap gebruikt voor een betere smaak. Daarnaast is de verpakking in een nieuw jasje gestoken en gaan alle producten verder onder de naam SPA Fruit.

"Wij stellen met genoegen vast dat steeds meer consumenten kiezen voor gezonde en natuurlijke producten, zonder conserveringsmiddelen en zonder kunstmatige ingrediënten", benadrukt Bart Peeters, general manager Benelux van moederbedrijf Spadel. "Met ons natuurlijk mineraalwater en onze gearomatiseerde waters kwamen wij al voor een groot deel tegemoet aan deze nieuwe behoeften, maar nu gaan we nog een stap verder door ook frisdranken uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong met 45 procent minder suiker aan te bieden. Met deze aanpak onderscheiden we ons heel duidelijk van onze belangrijkste concurrenten." Door het suikergehalte te verminderen neemt het aantal calorieën ook af. Het zal uitkomen op 8 tot 12 kcal per 100 ml, terwijl dat er nu nog maximaal 19 zijn per 100 ml.

Vernieuwingen

SPA verwijst naar het Nationale Frisse Drankenonderzoek 2021, waaruit blijkt dat drie op de vijf Nederlanders let op de hoeveelheid suiker in frisse dranken. Dat is een derde meer dan voorheen. Een kwart van de Nederlanders koopt om dezelfde reden kleinere verpakkingen. Met de vernieuwingen speelt SPA hier naar eigen zeggen op in. De nieuwe frisdranken van SPA verschijnen vanaf het tweede kwartaal van 2022 op de Nederlandse markt. Met het oog op deze lancering wordt ook de verpakking volledig herzien en breidt SPA het assortiment uit met verschillende nieuwe bruisende én niet-bruisende smaken.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops