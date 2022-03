Spar bestaat 90 jaar en wil ‘king of convenience’ worden

WAALWIJK – 90 jaar oud is Spar dit jaar en dat wordt gevierd. Tegelijkertijd focust de formule dit jaar op haar aangescherpte koers. Spar heeft aangekondigd ‘op elke plek voor iedereen’ relevant te willen zijn en legt daarmee een maximale focus op gemak.

“Gemak drijft ons inmiddels allemaal. Het is zeker niet alleen iets van millennials. Consumenten van alle generaties hebben een druk en haastig leven. Ze hebben minder tijd en zin om te koken. Daarom zoeken ze voor verschillende eetmomenten naar slimme, tijdbesparende oplossingen. Het liefst ook nog zo gezond, duurzaam en bewust mogelijk. In die ontwikkeling zien wij voor onze formule mooie kansen. Spar gaat daarom haar positie als dé winkel voor gemak de komende jaren verder uitbouwen”, aldus algemeen directeur John van der Ent.

Buiten gebaande paden

Om ‘king of convenience’ te worden, zoals Spar het ook wel noemt, zal ‘buiten de gebaande paden’ worden gekeken naar innovatiemogelijkheden. Van der Ent: “We kijken bijvoorbeeld naar mobiele oplossingen, doorontwikkeling op het gebied van e-commerce, maar ook de mogelijkheden van vendingmachines en het bieden van oplossingen op plekken en in bedrijven waar catering is afgestoten. Dit zijn slechts voorbeelden, we oriënteren ons breed.”

Een van de grootste

Het 90 jaar oude concern stelt dat ‘het fundament van het oer-Hollandse SPAR al die tijd relevant is gebleven’ en dat ‘het nog altijd de zelfstandige ondernemers zijn die de formule tot een succes maken’. Hoewel de onderneming in Nederland is geboren zijn er inmiddels zo’n 13.500 winkels in 48 landen, die ‘samen dagelijks meer dan 14,5 miljoen klanten bedienen’ en dus is Spar ‘één van de grootste foodretailers ter wereld’. “In de afgelopen 90 jaar heeft Spar samen met al die ondernemers bewezen wendbaar en innovatief te zijn. Dankzij onze cultuur en mindset is Spar levendiger dan ooit en daar zijn we trots op. Dezelfde energie en gedrevenheid om steeds te blijven bewegen, gebruiken we om ook nu weer om samen nieuwe stappen te zetten”, zegt Van der Ent hierover.

Feestelijk tintje

De verjaardag wordt groots gevierd door Spar, met winacties, kortingen en traktaties voor haar klanten. Daarnaast zal het jaarlijkse, internationale Spar-congres plaatsvinden in Nederland, tussen 22 en 25 mei in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Van der Ent: “Vanzelfsprekend krijgt het jaarcongres vanwege het 90-jarig bestaan een feestelijk tintje. In 2023 sluiten we ons jubileumjaar tot slot af met een feest voor medewerkers en onze zelfstandig ondernemers. Het bereiken van deze mijlpaal is immers hun verdienste.”

Bron: Levensmiddelenkrant