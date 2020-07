Spar Mini ‘meert aan’ in Putten

PUTTEN – Het eenmanswinkelconcept van Spar is deze week neergestreken op Strand Nulde in Putten. Waar het onbemande winkeltje vorige week nog over de Friese wateren voer, laat Spar nu zien dat ook een strandlocatie een geschikte locatie zou zijn voor de formule.

Vakantiegangers en dagjesmensen die ook op locatie het gemak van een conveniencestore wensen: het is de doelgroep van Spar Mini, het experiment van Spar Nederland. Tussen 22 en 28 juli voorziet de minisuper consumenten van ontbijt lunch, een gezond tussendoortje of makkelijke maaltijd.

De Spar mini campagne startte 13 juli en is gericht op thuisblijvers, dagjesmensen en vakantiegangers in Nederland. Ceo John van der Ent: “Spar is de enige winkel die je als Nederlandse toerist overal ter wereld tegenkomt. Daarin zijn we echt uniek! Want wie deed er geen boodschappen bij Spar tijdens z’n vakantie in Oostenrijk, Spanje of Thailand? Maar deze zomer blijven we massaal in eigen land. En dus ook in eigen Spar.”

Coronaproof

Met de on-tour zijnde éénpersoonswinkel speelt Spar volgens Van der Ent ook in op het nieuwe normaal. “Er staat alleen iemand van ons buiten die zorgt voor de bevoorrading en het deurbeleid. Want er kan maar één persoon tegelijk binnen winkelen. Ook afrekenen gaat snel, handig en coronaproof met de zelfscan-kassa. Zo zijn we helemaal klaar voor de 1,5-metersamenleving.”

Op vertoon van de ‘flessenpost’, die wordt uitgedeeld door Spar-medewerkers, ontvangt de consument een gratis ijsje. Op de achterzijde van de flessenpost zit een voucher waarmee ze op vertoon in een Spar-winkel in de buurt nog eens gratis sinaasappelsap en twee croissantjes op kunnen halen.

