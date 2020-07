Winkel van Spar vaart door Friesland

LEEUWARDEN – De nieuwe Spar Mini-winkel vaart deze week op een boot door Friesland onder de noemer ‘Spar on tour’. Tussenstops zijn Leeuwarden, Woudsend en Franeker.

Spar Mini is de nieuwe eenpersoonswinkel van Spar die niet alleen klein is, maar ook verplaatsbaar. Het concept is half juni bekendgemaakt bij het hoofdkantoor in Waalwijk. Spar wil er toeristen en dagjesmensen mee bedienen op plekken waar nog geen supermarkt of gemakswinkel te vinden is. Zo kunnen vakantiegangers, dagjesmensen en watersporters in Friesland tussen 14 en 19 juli bij Spar terecht.

Ceo John van der Ent doopte, samen met weerman Piet Paulusma, de Spar on tour in de Prinsentuin jachthaven van Leeuwarden en wenste iedereen traditioneel een behouden vaart: “Deze zomervakantie gaat Spar opnieuw verder in persoonlijk gemak en lokale betrokkenheid. Want met deze eerste en enige varende Spar bezorgen we consumenten nu ook op het water een snel ontbijtje, lekkere lunch, gezond tussendoortje of makkelijke maaltijd.”

Dagje uit

De varende Spar is de symbolische aftrap van de zomercampagne die Spar vanaf 13 juli is gestart op tv, online en in de winkel. Die is gericht op thuisblijvers. “Spar is juist in deze zomerperiode relevant. Of je nu langs Spar Express rijdt voor een ontbijtje onderweg op weg naar het pretpark, op de fiets klimt voor een rondje wielrennen en een gezonde lunch meepakt bij Spar Buurt of Spar City óf juist een lekker lui dagje strand afsluit met een makkelijke maaltijd van Spar Enjoy.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops