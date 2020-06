Spar opent mobiele minisuper in container

WAALWIJK – Spar opent een éénpersoonswinkel, naar eigen zeggen de eerste Nederlandse in zijn soort. De winkel is mobiel, want hij bevindt zich in een omgebouwde zeecontainer. Spar Mini richt zich op de lokale consument.

“Hiermee gaat Spar opnieuw verder in lokale betrokkenheid, want met de Spar Mini kunnen we consumenten op onverwachte plekken en verrassende momenten een snel ontbijtje, lekkere lunch, gezond tussendoortje of makkelijke maaltijd bieden, maar bijvoorbeeld ook een kant-en-klare box om te borrelen of barbecueën”, zegt ceo van Spar Nederland John van der Ent.

Volgens de voorman is het winkelconcept ook nog eens volledig coronaproof. “Er staat alleen een lokale Spar-ondernemer buiten die zorgt voor de bevoorrading en het deurbeleid. Want er kan maar één persoon tegelijk binnen winkelen. Ook afrekenen gaat snel, handig en coronaproof met de zelfscan-kassa. Zo zijn we helemaal klaar voor de 1,5 metersamenleving.”

Eigen land

Spar test de nieuwe formule deze zomer op verschillende locaties. Van der Ent verwacht dat veel consumenten in eigen land blijven en speelt daar op in. “Naar verwachting leidt dit tot grote drukte, zeker omdat de horeca en supermarkten nog maar beperkt geopend zijn. Daarom gaan we met de Spar Mini on tour langs toeristische locaties waar veel dagjesmensen maar weinig faciliteiten zijn. Zo bewijzen we onze betrokkenheid en bieden we maximaal gemak met onze unieke éénpersoonswinkel.”

Spar zet flink in op convenience en lanceerde daarbij onlangs nog een mini-concept: de Spar City Small.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops