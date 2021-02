Stamppot en snert in trek bij Jumbo

VEGHEL - Sinds de eerste sneeuwval ziet Jumbo een grote piek in de verkoop van typische wintergroenten. Stamppotgroente, erwtensoepgroente en stamppotaardappelen worden in heel Nederland gemiddeld 50 procent meer ingekocht dan in de week ervoor.

De invloed van sneeuw en ijs ziet Jumbo ook terug in het zoekgedrag op de website. Het aantal bezoekers van de stamppotpagina in de afgelopen week maar liefst verviervoudigd. Consumenten zoeken veel naar winterse inspiratie, zoals spruitjesstamppot, erwtensoep en diverse bereidingen van witlof.

Olaf de Boer, directeur buying & merchandising van Jumbo: “Met dit winterse weer, doen onze oer-Hollandse wintergroenten het erg goed. We zijn blij dat deze klassiekers door de langere periode van kou de aandacht krijgen die ze verdienen. Je kunt ze eten in de bekende stamppotrecepten, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden met deze groenten. Daarom bieden we op onze website en in ons magazine volop inspiratie voor de bereiding van bijvoorbeeld boerenkool. Hiervan wordt maar liefst 70 procent meer verkocht dan in de week ervoor. Ook populair zijn de wintergroenten in verse soepen, zoals bij de verspakketten waar gemak en vers gecombineerd worden. Afgelopen week lieten de erwtensoep, pompoensoep en de pastinaaksoep de hoogste stijging in de verkoop zien.”

Bron: Levensmiddelenkrant