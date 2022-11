Start-up redt miljoenen kilo’s bananen

Samenwerking Appèl en Sunt in strijd tegen voedselverspilling

DEN BOSCH - Appèl gaat in samenwerking met start-up Sunt de strijd tegen voedselverspilling aan. Door het huidige bananenbrood te vervangen door het verspillingsvrije bananenbrood van Sunt kunnen jaarlijks miljoenen kilo’s bananen worden gered, stelt Sunt.

Appèl verzorgt de horeca op bijna 700 locaties en heeft vitaliteit hoog in het vaandel staan. “Als familiebedrijf omarmen we start-ups en willen we graag in hen investeren”, zegt Floris Gerrits, menu engineer bij Appèl. Hij vervolgt: “Het mooie van Sunt is dat het bedrijf smaakvol, startend én circulair is. Dat nemen wij graag op in ons standaard assortiment.”

Sunt

Sunt redt bananen die anders zouden worden weggegooid omdat deze niet voldoen aan het strenge oordeel van de consument. De bananen kunnen te groot zijn, of juist te klein. Te rijp of losgeraakt van de tros. Jaarlijks wordt 50 miljard kilo bananen verspild.

Vernietigen

De verspilling begint al op de plantage en in de havens. Na een lange bootreis vanuit CentraalAmerika naar West-Europa worden de bananentrossen onderworpen aan een strenge keuring. Wanneer de bananen tekenen van rijping vertonen, doorstaan deze de keuring niet, omdat één rijpere banaan invloed heeft op de rest van de bananen. De importeur kan de rijpende container importeren, en hierover belasting betalen óf laten vernietigen. Vaak kiest men dan voor vernietiging, omdat de kosten hiervoor vele malen lager zijn. Sunt redt de minder perfecte bananen van onnodige vernietiging, en maakt hier bananenbrood van. Het verschil in marge investeert Sunt weer terug in de keten om deze te verduurzamen.

Gezonder

Annabel Hoogendoorn, brandmanager bij Sunt, zegt: “We proberen voedzame ingrediënten te gebruiken in alles wat we ontwikkelen en altijd een beter alternatief te kiezen.” Hierdoor sluit het bananenbrood goed aan bij de wens van de consument voor gezondere en duurzame voeding, vindt Gerrits. Hij vervolgt: “Het bananenbrood van Sunt is lactosevrij en wordt gemaakt van amandel- en havermeel. En doordat er geen toegevoegde suikers in het brood zitten past het goed in een suikerbewust, lactosevrij en glutenarm dieet.”

Bron: Out.of.Home Shops

