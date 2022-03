Statiegeld op sapflessen Lidl

HUIZEN – Lidl start deze zomer met de invoering van statiegeld op alle plastic sapflessen. Dit doet de discounter vrijwillig. Komende zomer worden de eerste verpakkingen aangepast om mee te kunnen in het innamesysteem en kunnen dan bij alle Lidl-winkels en andere innamepunten ingeleverd worden.

Met de invoering van de nieuwe regel wordt de volgende stap in het recyclingbeleid gezet. “Voor de klant wordt het nu duidelijk; op alle plastic sapflessen in onze winkels komt statiegeld. Door statiegeld in te voeren op al deze PET-flessen beschermen we het milieu en behouden we de voordelen van het materiaal” aldus Quirine de Weerd, senior manager corporate responsibility & relations bij Lidl. Sinds 2015 zijn er al meerdere plastic sapflessen voorzien van statiegeld wat ervoor heeft gezorgd dat er nog miljoenen plastic PET-flessen in de kringloop zijn. Lidl heeft reeds een eerste afstemming gehad met Statiegeld Nederland over deze vrijwillige toetreding.

REset plastic strategie

Naast de invoering van de nieuwe statiegeldregel werkt de formule ook aan het verduurzamen van het productieproces. Schwarz-groep, waar Lidl onderdeel van is, zet zich in voor het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingsmateriaal. Dit doen ze aan de hand van de termen: REduce, REdesign, REcycle, REmove en REsearch. “Onze visie is om het afval van vandaag om te zetten in recycleerbare materialen van morgen. Met dat doel voor ogen verminderen we plastic waar mogelijk en houden we het waar mogelijk in de gesloten kringloop”, aldus De Weerd.

Bron: Levensmiddelenkrant