Sterke opmars alcoholvrij bier

DEN HAAG – De verkoop van alcoholvrij bier zit stevig in de lift, in 2020 steeg de verkoop met 8,5 procent. Dit houdt in dat nu 1 op de 14 bieren die gedronken wordt alcoholvrij is. de Vereniging Nederlandse Brouwers noemt het een klein lichtpuntje voor de brouwers in een jaar waarin de totale verkoop van bier met 14 procent daalde.