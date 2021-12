Stichting Samen Tegen Voedselverspilling verwelkomt 100e stakeholder

MEIERIJSTAD – 50 procent minder voedsel verspillen in 2030, dat is het doel van de Verenigde Naties. Met de toetreding van Zwanenberg Food Group als stakeholder bij de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is de organisatie weer een stapje dichter bij het doel.

Directeur van de stichting Toine Timmermans telt vast af: “Nog 8 jaar te gaan voor de einddatum van ons gezamenlijke doel. Door in 2030 jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten houden, leveren we een flinke bijdrage aan de klimaatdoelen. Dit kan alleen via een systemische en op impact gerichte aanpak. En als iedereen uit het hele voedselsysteem meedoet, van producent tot consument. Het is nu tijd om te versnellen en op te schalen. Dat zoveel nieuwe stakeholders zich hiervoor willen inzetten, toont commitment en geeft extra energie!”

Reststromen

Zwanenburg Food Group, dat heeft aangegeven onder meer reststromen grootschalig te gaan verwerken tot soepen en sauzen, is de honderdste stakeholder van de Nederlandse beweging. 99 bedrijven gingen ze voor en een aantal daarvan sloot zich ook in 2021 aan. Het gaat om Airtender, Apeel, Compass Group, Energy Food Ingredients, FeedValid, Genson, GROWx, HAS Hogeschool, Henri, KFC, Kwaliflex, Liquidseal Fruits, Looop, MealTip, Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Nijsen Company, Oranjehoen, Perfotec, Phenix, PLUS, Provincie Flevoland, Provincie Overijssel, Schothorst Feed Research, Smits Bron van Energie, Syngenta, Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), Zero Waste Nederland en Zonvarken.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops