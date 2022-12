STIVA: Handhaving leeftijdscontrole alcoholverkoop moet beter

DEN HAAG – De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) heeft naar buiten gebracht dat de alcoholreclame op social media en leeftijdscontrole door flitsbezorgers om extra aandacht vraagt. Uit hun onderzoek blijkt dat 60 procent van de Nederlanders denkt dat alcoholgebruik onder jongeren in stand wordt gehouden zolang flits- en pakketbezorgers onvoldoende controleren op leeftijd.

STIVA is een stichting waarin Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken samen werken aan verantwoord alcoholconsumptie. Uit het onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid (57 procent) vindt dat fabrikanten van alcohol moeten voorkomen dat reclames op social media als TikTok blandt. STIVA pakt de uitkomsten van het onderzoek aan om samen met de overheid, politiek en betrokken partijen te werken aan goede regels en de handhaving daarvan. Dat begint al tijdens een debat in de Tweede Kamer en gesprekken met experts tijdens een mini-symposium ter ere van het 40-jarig bestaan van de stichting.



Handhaven

Arno Rutte, voorzitter van STIVA: “Wij vinden het belangrijk dat consumenten genieten van alcoholhoudende drank, maar wel met mate drinken. Alcoholmisbruik kan op verschillende manieren geschieden: bijvoorbeeld wanneer volwassen consumenten te veel en te vaak drinken, of op momenten die daar niet geschikt voor zijn. Daarnaast zien wij alcoholconsumptie door jongeren onder de 18 jaar altijd als alcoholmisbruik. Al deze vormen van alcoholmisbruik willen wij tegengaan. Daarom zijn we al jaren nauw betrokken bij de BOB-campagne en waren we initiatiefnemer van de bekende slogan ‘Geniet, maar drink met mate’. In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan het onderwerp alcohol en jongeren, bijvoorbeeld via lesprogramma’s op scholen en door regulering van de tv-kanalen waarop geen alcoholreclame mag worden vertoond.

De manier waarop jongeren met alcohol of alcoholreclame in aanraking kunnen komen verandert voortdurend. Daar spelen we op in door in gesprek te gaan met sociale media-kanalen en alcoholmerken, maar ook met de overheid om zo nodig strakker te handhaven. Bijvoorbeeld op de leeftijdscontrole bij bezorging aan huis, door flitsbezorgers of pakketbezorgers.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops