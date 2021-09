Stoppelenburg en Witteveen wisselen van functie bij Blokker

AMSTERDAM – Mirage Retail Group (MRG) maakte vandaag bekend dat Michiel Witteveen, de huidige ceo van het bedrijf, en Dirk-Jan Stoppelenburg, momenteel de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) bij de organisatie, op 1 februari volgend jaar wisselen van functie. Het bedrijf meldt dat de twee heren hiermee de handen verder ineen slaan om MRG klaar te stomen voor de beursgang in 2022.

Met een beursgang zou voor MRG en al hun winkelformules stabiliteit en continuïteit ontstaan die nodig is om toekomstbestendig te zijn. Met de bestuurswissel is ook de continuïteit bij MRG gewaarborgd, zegt het moederbedrijf van Blokker, Big Bazar, Intertoys, BCC en Miniso. Toen Michiel Witteveen in 2019 Blokker Holding overnam, sprak hij al over de ambitie voor een beursgang van het bedrijf.

Koers

Stoppelenburg zal zich als nieuwe ceo de komende jaren vooral richten op het creëren van winstgevende groei, verdere vernieuwing, overnames en het neerzetten van een succesvolle beursgenoteerde onderneming. Witteveen en Stoppelenburg werken al jaren samen. Stoppelenburg is al sinds april 2019 actief bij MRG als RvC Voorzitter. Hij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de strategie om MRG en de winkelformules weer winstgevend te maken. Deze koers zal Stoppelenburg in zijn nieuwe rol verder invullen en doorzetten. Michiel Witteveen blijft na 1 februari als eigenaar en voorzitter van de raad van commissarissen aan bij MRG. Zo zal hij ook nauw betrokken blijven en controleren of de organisatie goed bestuurd wordt.

Bron: Levensmiddelenkrant