Suiker Unie bouwt 20 megawatt zonnepark

DINTELOORD – Suiker Unie wordt binnenkort flink groener. Duurzame energiecentrale Cosun Solar Park Puttershoek wordt namelijk nog dit jaar gerealiseerd. Dat maakt moederbedrijf Royal Cosun bekend.

Suiker Unie geeft aan dat de totstandkoming van de duurzame energiecentrale ervoor zorgt dat haar specialiteitenfabriek in Puttershoek volledig energieneutraal wordt. Daarnaast wordt een deel van de groene stroom aan het net geleverd. De fabrikant laat weten ernaar te streven ’s werelds groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenwerker te zijn.

“Uiteindelijk willen we volledig af van fossiele brandstoffen. We gebruiken nu ten opzichte van 1990 al 50 procent minder energie voor de productie van een kilo suiker”, vertelt Paul Mesters, ceo van Suiker Unie. “Dit doen we door energiebesparingsprogramma’s, maar ook door opwekking van eigen groen gas uit suikerbietenresten. Nu zetten we weer een mooie stap in de richting van volledig CO2-neutraal, te beginnen met onze suikerspecialiteitenfabriek in Puttershoek.”

Greenchoice

Cosun Solar Park Puttershoek wordt door KiesZon, onderdeel van duurzame energieleverancier Greenchoice, dit jaar gerealiseerd en zal ruim 17 hectare beslaan. Algemeen directeur Erik Snijders is blij met het vertrouwen dat Suiker Unie in KiesZon heeft gesteld: “Het partnership met Suiker Unie is er een waar we trots op zijn. We werken graag samen met partners die duurzaamheid zo hoog op de agenda hebben staan. Ook dit project gaan we weer met onze eigen mensen realiseren waardoor we Suiker Unie vakmanschap kunnen garanderen, daar staan we voor.”

Cosun Solar Park Puttershoek produceert na oplevering minimaal 20.000.000 kWh aan groene stroom per jaar voor Suiker Unie en de omgeving. Dat is, ter vergelijking, genoeg duurzame energie om 7.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Ook qua CO2-reductie zijn de cijfers indrukwekkend. Met de totstandkoming van het zonproject in Puttershoek wordt jaarlijks maar liefst 12.000.000 kg aan CO2 bespaard.

