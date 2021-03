Super ninja verduurzaamt de categorie ongediertebestrijding

Bedrijf lanceert mierenlokdoosjes met gif van natuurlijke oorsprong

ROTTERDAM - Fruitvliegjes, iedereen kent ze. Menig consument heeft er last van, maar ook in de supermarkt komen ze voor, bij de sapmachine bijvoorbeeld. Daar weet Super Ninja wel raad mee. Ze is met haar ongediertebestrijding een grote speler binnen het segment en lanceert nu de Mieren Ninja. Deze mierenlokdoosjes bevatten een gif van natuurlijke oorsprong en de verpakking is recyclebaar.

De productgroep ongediertebestrijding is in de afgelopen jaren fors gegroeid, vertelt Joost van Vollenhoven, ceo van Super Ninja, in een interview met Levensmiddelenkrant . “We werken samen met Bunzl Retail & Industry vanwege de expertise op het gebied van duurzame verpakkingen, logistiek en distributie, waardoor we een onderscheidend vermogen neerzetten.

Super Ninja en Bunzl Retail & Industry vermarkten het assortiment van Super Ninja samen in de retail.”



Wat is het verhaal achter Super Ninja?

“Super Ninja is een Nederlandse scale-up die de ambitie heeft om de categorie ongediertebestrijding wereldwijd te verduurzamen. De klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat de categorie sinds een aantal jaren sterk groeit. We hebben met de introductie van onze Fruit Fly Ninja deze groei in het retailkanaal sterk aangejaagd. Van een piepklein segment in 2016 tot een serieuze productgroep binnen de markt in 2020. De Fruit Fly Ninja is een perfect voorbeeld van hoe wij werken. Het is de meest effectieve fruitvliegvanger en bevat geen gif, want de lokstof is foodgrade van ecologische oorsprong.” “Daarnaast is de verpakking ook geproduceerd van gerecycled materiaal,’’ vertelt Annelies Clements, business development manager bij Bunzl Retail & Industry.

Het product is zo effectief dat regionale ongediertebestrijders het gebruiken tegen fruitvliegjes. Van Vollenhoven: “Binnen de supermarkten zien we ook vaak onze producten ‘in actie’ om bijvoorbeeld de sapmachines en emballage vrij te houden van fruitvliegjes. Dit laat zien dat effectiviteit en duurzaamheid uitstekend samen kunnen gaan. De Fruit Fly Ninja heeft in 2019 gezelschap gekregen van duurzame producten tegen Zilvervisjes en Rouwvliegjes.”



De Mieren Ninja is de meest recente introductie. Wat is het verschil met andere, vergelijkbare mierenlokdoosjes?

“Mierenlokdoosjes zijn de meest verkochte ongediertebestrijdingsproducten in de supermarkt. Helaas zijn de lokdoosjes die tot nu toe verkocht worden extreem slecht voor het milieu. Daar willen we graag verandering in brengen. De Mieren Ninja bevat een gif van natuurlijke oorsprong dat veel sneller afbreekt tot onschadelijke bestanddelen dan vergelijkbare producten. Het meest verkochte lokdoosje bevat imidacloprid, een stof die tot de beruchte familie van neonicotinoïden hoort. Het gebruik van deze groep in de landbouw wordt door de EU aan banden gelegd. Spinosad, dat in de Mieren Ninja zit, is zelfs toegestaan in de biologische landbouw. Ook hoeft ons lokdoosje na gebruik niet weggegooid te worden bij het chemische afval en is het gemaakt van recyclebaar metaal in plaats van plastic. De werking is hetzelfde: werksters die in het lokdoosje komen, nemen het gif mee naar het nest, waar de koningin wordt uitgeschakeld en het nest vervolgens verdwijnt.”



Bij welke formules zal het product instromen en hoe gaan jullie het ondersteunen?

“Onze producten liggen bij de grotere supermarktketens en daar zal ook Mieren Ninja in het schap komen. Bij sommige formules staat verduurzaming van ongediertebestrijding nog niet hoog op de agenda, terwijl hier juist grote kansen liggen. De introductie gaan we op de winkelvloer ondersteunen met een seizoensdisplay. Die is heel opvallend en combineert de effectiviteit van het product met een vriendelijke uitstraling. Daarnaast hebben we een nationale abricampagne voor het hele merk.”



Welke tip hebben jullie voor ondernemers om dit product maximaal te laten renderen?

“Ongediertebestrijding in de supermarkt is een echte impulscategorie: consumenten hebben het niet op het boodschappenlijstje staan, maar kopen het zodra ze het zien. 60 procent van de huishoudens heeft bijvoorbeeld last van fruitvliegjes, maar een groot deel hiervan kent de producten hiertegen nog niet. Een goede presentatie buiten het schap is daarom essentieel. Voor de Fruit Fly Ninja geldt dat het seizoen door het zachte weer tot eind oktober doorloopt. Door het product ook in het najaar aan te bieden kunnen supermarkten veel omzet terugwinnen van de onlinekanalen.”



Jullie werken samen met Bunzl Retail & Industry. Wat houdt dit in?

“We werken al sinds 2015 hecht samen met Bunzl Retail & Industry. Dit is begonnen toen we de Fruit Fly Ninja met hen samen als not-forresale-product voor supermarkten gingen aanbieden om de sapmachines vrij te houden van fruitvliegjes. Deze ongenode beestjes rond de sapmachine zijn bijzonder slecht voor zowel de hygiëne als de omzet.”

Clements: “De goede werking van de Fruit Fly Ninja is door de contacten van Bunzl Retail & Industry opgevallen in supermarktland. Daarna hebben we samen het product voor consumenten gelanceerd. Door onze contacten en ons grote distributienetwerk kon Super Ninja als start-up snel opschakelen. De expertise van Bunzl Retail & Industry op het punt van duurzame verpakkingen heeft een grote bijdrage geleverd aan het onderscheidend vermogen en de duurzaamheid van de Super Ninja-producten. Van Vollenhoven: “Daarnaast is het voor de sales en logistiek heel prettig om samen te werken met een grote partner. Voor Bunzl Retail & Industry is de samenwerking interessant omdat deze het duurzame imago van het bedrijf ondersteunt en zowel voor henzelf als de klanten additionele omzet en marge brengt.”

Bron: Levensmiddelenkrant