Supermarkten haalden hoogste weekomzet ooit

DIEMEN – Na een recordomzet in de week voor Pasen kunnen de supermarkten ook de hoogste kerstomzet ooit op hun conto schrijven. Dat becijferde NielsenIQ, platform voor retail- en consumentengegevens.

De supermarkten rekenden gezamenlijk voor 1,06 miljard euro af in week 51, laat het platform weten. Dat is een groei van +3.7 procent ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. De oorzaak van deze stijging wordt gezocht in de harde lockdown die plotseling voor Kerst werd afgekondigd en waardoor consumenten geen gebruik konden maken van horeca. Het is de hoogste weekomzet ooit gemeten.

Verwennen

De totale jaaromzet stevent af op 44,6 miljard euro, wat een groei betekent van +1,7 procent ten opzichte van 2020, dat goed was voor een groei van +9,1 procent. Ook die groei wordt voornamelijk toegeschreven aan het verplichte sluiten van de horeca. Ook het thuiswerken zorgt voor een verschuiving van horeca naar thuisgebruik. Daarnaast ziet NielsenIQ dat de Nederlander zichzelf meer verwent. Retailer lead Jasper Bins: “In meerdere categorieën zien we duidelijk een premiumization. Niet vreemd, want consumenten zoeken een vorm van compensatie voor de COVID-19 beperkingen waar ze mee te maken hebben.”

NielsenIQ veracht dat de supermarktomzet nog een extra impuls gaat krijgen door de inflatie en verhoogde grondstof-, transport- en energiekosten, die wellicht deels zullen terugkomen in de schapprijzen.

Bron: Levensmiddelenkrant