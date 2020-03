Supermarkten werken hard aan bevoorrading winkels

NEDERLAND - De verschillende supermarkten zijn hard aan het werk om alle schappen in hun winkels weer te vullen. Zo heeft Albert Heijn op haar website een video geplaatst waarin wordt getoond dat zij alles er aan doen om de winkels te bevoorraadden.

Niet alleen de supermarktketen uit Zaandam is bezig met de bevoorrading. Ton van Veen, financieel topman van Jumbo, laat aan het Financieele Dagblad weten dat er normaal op zondag 18 vrachtwagens onderweg die goed zijn voor 35 ritten. Gisteren waren dat er in totaal 58 die 120 ritten maakten. De samenwerking met andere supers is volgens Van Veen ‘intensief'. "Dit is geen tijd voor concurrentie. Niemand die weet hoelang dit nog gaat duren, niemand heeft de wijsheid in pacht. Laten we dus proberen elkaar te helpen met het vinden van oplossingen."

Dagomzet

Ook liet Van Veen weten dat afgelopen vrijdag de dagomzet van Jumbo 65 procent hoger lag dan normaal. Marc Jansen, directeur van het CBL, sprak vanmorgen bij WNL en vertelde dat er 'vandaag duizenden extra vrachtwagens onderweg zijn' en dat er 'met man en macht aan de bevoorrading van winkels wordt gewerkt.'

Dank

Ook Plus is hard aan het werk om de schappen in haar filialen weer te vullen. Om de medewerkers en leverancier een schouderklopje te geven, bedankte de supermarkt hen via een advertentie.

Bron: Levensmiddelenkrant