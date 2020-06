Tamar de Leeuw nieuwe voorzitter BVCNL

HILVERSUM - Tamar de Leeuw is door de leden van de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) benoemd tot nieuwe voorzitter. Zij neemt het stokje over van Martin de Wilde die sinds de oprichting van de branchevereniging in 2017 de rol vervulde. De Leeuw is op 1 juni begonnen.