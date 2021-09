Telesuper: 'Zorginstellingen bestellen per cliënt om niets te verspillen'

Kleine verpakkingen zijn groot in de ouderenzorg

ALMERE - Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is verkrijgbaar in portieverpakking; groente en fruit, zuivel, brood en snacks, en in allerlei varianten, bijvoorbeeld halal, eiwitrijk of natriumarm. Maar bij online supermarkt Telesuper zijn de hardlopers in de bestellingen van zorginstellingen ‘gewoon’ de aloude plakken kaas, vleeswaren en stukjes vers vlees. Niks nieuws onder de zon, dus.

Toch gebeurt er genoeg in het portieverpakkingenlandschap, dat voornamelijk de doelgroep ouderen bedient. Op dit moment is bijna twintig procent van de Nederlandse bevolking 65+ en een deel van deze groep woont in een zorginstelling. Telesuper, dat onderdeel is van Coop, levert daarvoor de boodschappen en die bestaan dus voor een groot deel uit portie- of monoverpakkingen. Het aandeel daarvan is klein, nog geen 5 procent, maar het volume is wel degelijk interessant.

Bestelling per cliënt

Juist in de ouderenzorg wordt veel gebruikgemaakt van portieverpakkingen, vertelt Bram Vroegop, categorymanager bij Telesuper. En anders dan je zou kunnen denken is hygiëne daar niet het belangrijkste argument, voegt hij toe.

“Zorginstellingen geven hun bestellingen op cliëntniveau door en de reden daarvan is dat niets verspild wordt. Als je voor elke cliënt een pot broodbeleg bestelt, staan die potten er over tien jaar nog”, legt Vroegop uit. Dus worden er kleine cups besteld – en zo hebben de ouderen ook wat te kiezen. Die switch naar kleinschaligheid is ook doorgevoerd bij de groothandels, die hun grootverpakkingen kleiner hebben gemaakt. Gingen er vijf à zes jaar geleden nog driehonderd cups in een doos, nu kunnen klanten dozen bestellen met twintig of dertig cups.

Dieetvarianten

Een andere trend in de ouderenzorg betreft dieetvarianten. “We verkopen glutenvrije producten, zoals stroopwafels, natriumarme producten en ook veel levensmiddelen met extra proteïne.

Mensen die niet veel meer kunnen of willen eten krijgen op deze manier toch voldoende goede stoffen binnen. Die extra eiwitten vind je vaak in toetjes, maar ze zitten ook in Nutridrink – drankjes die worden gebruikt voor medische doeleinden – in soepen, sinaasappelsap of repen”, vertelt Marjolein de Jong, marketingmedewerker bij Telesuper.

Afvalberg

Portieverpakkingen bieden veel gemak en zijn hygiënisch in gebruik. Daar tegenover staat dat ze veel afval veroorzaken. De Jong: “We zien dat duurzaamheid een trend is en dat vertaalt zich onder meer naar de groei van veganistische producten, ook in portieverpakkingen. Maar daarin zit wel een tegenstrijdigheid. Want portieverpakkingen zijn niet duurzaam. Ook niet als de producten vegan zijn.” Ook Vroegop constateert dit probleem. “Verse artikelen hebben een korte houdbaarheid en de hygiënische verpakking van deze producten is ingesteld op plastic. Daar dient zich nog geen goed alternatief aan, in mijn ogen. Sommige A-merken maken gebruik van gerecycled plastic, maar hier is nog een wereld te winnen.”

De verantwoordelijkheid voor het verpakkingsafval ligt overigens bij de fabrikanten van de portieverpakkingen, die bij Europees besluit verplicht zijn zorg te dragen voor preventie, inzameling en hergebruik van verpakkingsmaterialen.

Algemene trend

De algemene trend in portieverpakkingen is dat de producten steeds gezonder worden, vertelt De Jong. “Dit is goed zichtbaar in ons nieuwe Grab & Go-concept, waarmee we ons voornamelijk richten op bedrijfskantines. In ons eigen bedrijfsrestaurant hebben we bijvoorbeeld ready-to-eat bakjes havermout in allerlei lekkere smaken, die voor 40 procent uit groenten bestaan. En een ruime keuze aan lekkere en eigentijdse salades, zoals een spinaziesalade met ei en pompoenpitten. Dat is het gevolg van de groeiende vraag naar vegetarische en veganistische producten. Wat opvalt: eerst helde de trend naar vegetarische producten, nu zijn vegan producten aan een opmars bezig. Lekker, gezond en duurzaam. Maar ook onze glutenvrije, natriumarme en eiwitrijke producten passen in die toegenomen vraag naar gezonde producten.”



Bron: Levensmiddelenkrant