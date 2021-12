Terug- en vooruitblik met Albert Heijn, Plus en Boni

‘2022 wordt een uitdagend jaar met enige spanning’

NIEUWVEEN - 2021, het jaar waarin formules werden overgenomen, samengingen of fors uitbreidden. Levensmiddelenkrant vroeg aan Marit van Egmond (ceo van Albert Heijn), Eric Leebeek (commercieel directeur bij Plus) en Frank Klören (financieel directeur bij Boni) naar het afgelopen jaar en hun verwachtingen voor 2022.

Hoe kijkt u terug op 2021?

Van Egmond: “Het was wederom een bijzonder jaar. Net als vorig jaar hebben we alles op alles gezet om veilig en prettig winkelen en werken mogelijk te maken. Er waren veel mooie momenten en ontwikkelingen, zoals de groei naar 1.100 winkels en de veertigjarige samenwerking met onze franchiseondernemers. Daarnaast breidden we onze onlineactiviteiten uit, lanceerden we Mijn Albert Heijn Premium en hebben we 38 Deen-winkels overgenomen. Een heleboel om tevreden op terug te kijken.”

Leebeek : “De coronapandemie houdt de wereld nog steeds in zijn greep en we hebben ook dit jaar alles in het werk gesteld om een veilig werk- en winkelklimaat te creëren en aan de vraag van de klant te kunnen blijven voldoen. Voor Plus zelf was het ook een memorabel jaar, vanwege het voornemen om te fuseren met Coop. Recent hebben beide ledenraden ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in zowel de voorkant als de achterkant van de formule. Zo zijn er winkels omgebouwd naar de Briljant 2.0formule, hebben we nieuwe maaltijdconcepten en productlijnen geïntroduceerd en zijn we met ons eigen zuivelmerk omgeschakeld naar biologisch. De uitverkiezing tot Beste Supermarkt van Nederland was een geweldige bekroning op het harde werk van iedereen in onze organisatie.”

Klören: “2021 is in algemene zin meer door corona beheerst dan wij vooraf hadden gehoopt en gedacht. Dat heeft omzet gebracht, maar tegelijkertijd ook zorgen over de gezondheid van onze medewerkers en de bezetting. Met trots kijken wij naar onze medewerkers die dit jaar weer met elkaar zorgdragen voor een bevredigend resultaat. Daarbij hoort ook dat wij dit jaar 20 procent van ons winkelbestand hebben verbouwd naar de nieuwe formule.”

Wat gaat 2022 voor jaar worden?

Van Egmond: “Het wordt een uitdagend jaar, zeker ook voor onze branche. Corona zal nog van invloed zijn, al hoop ik dat de lockdowns verleden tijd worden. Ik verwacht daarnaast een verdergaande consolidatie en groei van nieuwe ontwikkelingen, zoals instant delivery . Tegelijkertijd hebben we allemaal te maken met krapte op de arbeidsmarkt en is er onzekerheid over de aanlevering van grondstoffen en producten van ver weg. We hebben in de afgelopen twee jaar laten zien dat we met onze heldere strategie en veerkracht en de flexibiliteit van alle Albert Heijners de uitdagingen die op ons afkomen goed aankunnen.”

Leebeek: “Het is een lastige tijd om inschattingen te maken. Zeker aan het begin van het jaar zullen de effecten van corona nog zichtbaar zijn. Nu alles in het dagelijkse leven duurder wordt, wordt de prijs van boodschappen nog belangrijker voor de klant. We verwachten dat dit een factor is om in de gaten te houden.”

Klören: “Wij vrezen dat corona nog enige tijd voor spanning in de maatschappij zal zorgen. Verder ziet de branche grondstofprijzen stijgen en daarmee ook de inkoopprijzen. Dit zal zijn weg moeten vinden naar de consumentenprijzen.”

Waar kijkt u het meest naar uit?

Van Egmond: “Dat iedereen weer ‘gewoon’ samen kan zijn met familie en vrienden. Eigenlijk weer terug naar ‘normaal’. Voor AH kijk ik vooral uit naar een jaar waarin we klanten helpen gezondere keuzes te maken en ik wil ook graag aan de slag met Nutri-Score. Als laatste kijk ik uit naar het eerste Albert Heijn Beter Eten-festival.”

Leebeek: “Bij Plus hebben we de klantbelofte ‘Wij zorgen voor Goed eten, voor de buurt en voor elkaar’. Deze past bij de huidige tijdsgeest en ik kijk ernaar uit daar samen met de ondernemers verder invulling aan te geven. Daarnaast werken we hard aan ons nieuwe distributiecentrum in Oss. Dit hebben we afgelopen zomer opgeleverd gekregen en eind 2022/ begin 2023 nemen we dit moderne en duurzame dc in gebruik. Ook staat op de planning om weer meer winkels om te bouwen naar de Briljant 2.0 formule.”

Klören: “Boni bestaat volgend jaar vijftig jaar en dat is een mooie mijlpaal. Ik zie ernaar uit om met het gehele personeel ons jubileum te kunnen vieren. Zij dragen Boni elke dag weer.”

De feestdagen staan voor de deur. Hoe viert u deze het liefst?

Van Egmond: “Ik vier deze kerst gezellig thuis en maak het extra feestelijk. Zo ga ik bijvoorbeeld veel aandacht besteden aan de aankleding van het huis en kijk ik ernaar uit om lekker lang in de keuken te staan. En daar hoort voor mij ook het voorkoken en voorproeven bij. Ik ga in die week voorafgaand aan Kerstmis de voor- en nagerechtjes voor shared dining uit de Allerhande proberen. Ik kijk uit naar lange avonden met fijne gesprekken.”

Leebeek: “Wanneer het kan, het liefst met het gezin en de hele familie bij elkaar. Met uitgebreid koken en lekkere wijnen. Maar de gezelligheid van met elkaar zijn, is het allerbelangrijkste. Hopelijk kunnen we daar binnen de huidige maatregelen toch een goede invulling aan geven.”

Klören: “Ik ga kerstavond graag naar de kerk en verder vier ik kerst het liefst thuis, samen met het gezin.”

Bron: Levensmiddelenkrant