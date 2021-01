Tesco draait sterke kerstperiode

WELWIN GARDEN CITY – De omzet van de Britse supermarktgigant in het VK accelereerde flink door de periode rondom kerst. Waar het derde kwartaal in het VK een omzetstijging van 6,7 procent opleverde, lag de stijging in de periode van 28 november tot 9 januari op 8,1 procent. Matige resultaten in Europa dempten de stijging enigszins.

De sterke omzetstijging is met name terug te vinden in de gestegen online verkoop en de verkoop van de grotere Tesco locaties. Ook Britse consumenten doen vanwege de pandemie hun boodschappen vaker online en als ze naar een fysieke winkel gaan, dan kopen ze gelijk in grote hoeveelheden. Vanzelfsprekend steeg de omzet van luxe goederen in de kerstperiode, dit jaar met 14 procent. De stijging van de verkoop van plantaardige producten is helemaal spectaculair te noemen met een omzetstijging van 90 procent.

Tesco’s ceo Ken Murphy keek tevreden terug: “Onze focus op het dragen van zorg voor onze consumenten heeft ertoe geleid dat we beter dan de markt hebben kunnen presteren. Onze bezorgcapaciteit, robuuste veiligheidsmaatregelen en sterke prijs-kwaliteitsverhouding heeft ons momentum gegeven in de kerstperiode. Zo hebben we een record hoeveelheid van 7 miljoen bestellingen met meer dan 400 miljoen producten kunnen bezorgen en hebben we onze 786.000 meest kwetsbare klanten kunnen helpen met gereserveerde tijden.”

Vanwege de sterke prestaties van Tesco is het personeel beloond met een kerstbonus van 10 procent. Zelfs de initiële brexit transitie periode heeft geen roet in het eten kunnen gooien, de supermarktketen zegt dit te danken aan zijn uitgebreide voorbereidingen en sterke relaties met zijn leveranciers. Op 14 april 2021 verwacht Tesco zijn volledige jaarresultaten van 2020 te kunnen presteren.

Bron: Levensmiddelenkrant