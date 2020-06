Tesco verdwijnt uit Polen

KRAKAU – Britse supermarktketen Tesco stopt met zijn bedrijfsvoering in Polen. De formule verkoopt zijn 301 filialen, distributiecentra en hoofdkantoor aan de Deense retailer Salling Group.

Polen was voor Tesco al jaren een uitdagende markt die achterbleef bij de verwachtingen. “Door deze beslissing kunnen wij ons binnen Centraal Europa richten op onze markten in Tsjechië, Hongarije en Slovakije. Hier hebben wij een sterkere marktpositie, betere groeivooruitzichten en gezonde cashflow”, zegt Dave Lewis, algemeen directeur van Tesco.



Verdubbelen

Salling Group neemt de business van Tesco over voor 200 miljoen euro. Deze retailer heeft in Denemarken een marktaandeel van 34,9 procent, verdeeld over verschillende winkelketens. Met één van deze ketens, Netto, is Salling Group al internationaal actief in Duitsland, Zweden en Polen.

Salling Group zal de 301 Tesco filialen ombouwen en toevoegen aan de 386 bestaande Netto winkels in Polen. “Met de aankoop van Tesco verdubbelen wij onze activiteiten in Polen en worden wij een significante retailer in één van de grootste markten van Europa”, zegt Per Bank, ceo van Salling Group.



Bron: Levensmiddelenkrant