Tetra Pak ziet betere recyclebaarheid van drankverpakkingen

UTRECHT – Tetra Pak heeft naar aanleiding van de berichten dat Albert Heijn de pakken Sea Water al na een week uit de schappen heeft gehaald, extra informatie gedeeld over hun kartonnen drankverpakkingen. Met name de recyclebaarheid van de plastic onderdelen van de Sea Water verpakking werd door zwerfafvalbestrijder Dirk Groot in twijfel getrokken waarna AH tot deze actie besloot.

In de informatie die Tetra Pak deelt staat dat drankenkartons gemiddeld voor 75 procent uit papier, voor 21 procent uit plastic en voor vier procent uit aluminium bestaan. In de recyclingfaciliteiten wordt in eerste instantie het papier gescheiden van het de overige materialen. Door het gebruik van hoogwaardige papiervezels is het geschikt voor het maken van karton en hygiënepapier.

Fabriek

Na het verwijderen van het papier blijven de kunststoffolie, soms met een dunne aluminium laag, de doppen en sluitingen over. Dit materiaal, PolyA1 genoemd, kan volgens Tetra Pak ook gerecycled worden. Er is in Nederland een fabriek die dit materiaal tot ruwe grondstof kan recyclen en neemt de capaciteit voor de verwerking van PolyA1 in heel Europa toe. Van de ruwe grondstof worden voornamelijk kunststof pallets gemaakt.

De drankenkartons worden sinds 2015 door alle gemeenten in Nederland ingezameld. Tetra Pak meldt dat in 2020 meer dan zestig procent van alle drankenkartons in Nederland op deze manier werd opgehaald. Na het sorteren worden de kartons naar recyclingfaciliteiten in de Europese Unie gestuurd. De verpakkingsfabrikant werkt samen met het Zweeds-Finse hout- en papierfabrikant Stora Enso aan de mogelijkheid om binnen de Benelux een recyclingfabriek op te zetten voor drankenkartons.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops