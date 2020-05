The Butchery ziet forse omzetgroei

MEPPEL – Online slagerij The Butchery ziet een flinke groei van haar omzet in april, ten opzichte van de periode vóór de intelligente lockdown. De groei zet nog steeds door volgens eigenaar Bert-Jan Lantinga. “Het online succes is een combinatie van factoren, maar het Covid-19 virus was zeer zeker het laatste zetje in de rug.”

The Butchery is ontstaan vanuit de fysieke winkels en worstmakerij van Lantinga Slagerij & Catering. Oprichter Bert-Jan Lantinga heeft een voorliefde voor exclusieve vleesrassen als Japans Wagyu. Hij lanceerde The Butchery in augustus 2018. Lantinga ziet de omzetgroei in april dit jaar als de langverwachte doorbraak. Exacte cijfers zijn niet bekendgemaakt.

“De winkels draaien eveneens goed, maar de groei van de webshop is verhoudingsgewijs veel aanzienlijker. Door het corona virus zijn nieuwe behoeftes ontstaan, waarin we met The Butchery goed kunnen voorzien. We gebruiken een shockfreezer, dus vers vlees wordt gevacumeerd, voorzien van een duidelijk etiket en binnen een uur diep ingevroren.”

Vriezer

Het vlees wordt ook bevroren geleverd. “We merken dat mensen in deze tijden graag hun vriezer vullen en drukke supermarkten waar mogelijk mijden. Bovendien wordt ons premiumaanbod nu ontdekt door het grote publiek. Exclusieve rassen als Japans Wagyu, Chianina en Rubia Gallega vind je immers niet bij elke slager om de hoek.” De online winkel is hiervoor beter geschikt dan de fysieke, vindt Lantinga, omdat hij het assortiment breder kan maken. De ondernemer is al begonnen met het zoeken naar een grotere locatie. “Dat hadden we drie maanden geleden echt nog niet kunnen bedenken.”

Bron: Levensmiddelenkrant