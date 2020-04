‘The Flower Farm groeit door’

AMSTERDAM – Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm heeft binnen een jaar na introductie meer dan 1 miljoen kuipjes langs de kassa zien gaan.

Ondernemer Marcel van Wing: “Het terugdringen van het gebruik van palmolie is daarin een belangrijk middel tegen ontbossing. Zelfs nu nog wordt tropisch regenwoud ontbost voor de aanleg van oliepalmplantages.” The Flower Farm is een 100% plantaardige margarine voornamelijk gemaakt met duurzame sheaboter en is vrij van palmolie. Het succes van The Flower Farm smaakt naar meer voor Van Wing. “We zijn nu bezig met nieuwe palmolievrije producten en daar zal binnenkort meer over bekend worden.”

Bron: Levensmiddelenkrant