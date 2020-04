The Greenery kijkt positief terug op verkoopseizoen

BARENDRECHT – De laatste Nederlandse Sweet Sensation peren zijn gestorteerd en verkocht. Het seizoen is volgens The Greenery goed verlopen.

Dit seizoen is een middenprijs gerealiseerd van €1,17 per kg. Hiermee heeft de Sweet Sensation zich opnieuw aan het bestaande marktmechanisme onttrokken. De middenprijs voor Sweet Sensation is volgens The Greenery nauwelijks seizoensafhankelijk en ligt de laatste jaren steeds ruim boven de euro, daar waar prijzen voor vrije rassen meer fluctuaties laten zien. Dit toont aan dat conceptrassen toegevoegde waarde kunnen brengen voor alle schakels in de keten, te beginnen bij de fruitteler. Dat blijkt uit een persbericht van The Greenery



Dit jaar zijn er ook meer vaste verkooplijnen voor Sweet Dored opgebouwd. De middenprijs voor Sweet Dored kwam dit jaar uit op € 0,97 per kg. Ton van Wiggen. verkoopleider Sweet Sensation: “We zijn blij dat het seizoen voor onze telers en onze klanten prima verlopen is. Het is gelukt om ons klantenbestand te verbreden zowel voor Sweet Sensation als voor Sweet Dored. Met een aantal klanten hebben we al afgesproken dat zij ook komend seizoen weer graag in het programma meedoen. Dat is niet alleen een goed bericht voor de telers die nu het ras telen maar ook voor telers die overwegen Sweet Sensation aan te gaan planten.“



Bokaal

Jaarlijks ontvangt de teler met de hoogste middenprijs van het seizoen de Sweet Sensation wisselbokaal. Deze eer valt dit jaar toe aan Fruitteler Gert Huiskamp uit Welsum. Hij haalde een pack out van 80% Sweet Sensation. Fruitteler John Kuijper uit het Noord-Hollandse Wijdenes won de bokaal al eerder en behaalde op enkele tienden centen na dezelfde middenprijs als Gert Huiskamp. Omdat het vanwege de coronamaatregelen nu niet mogelijk is om de jaarlijkse wisselbokaal persoonlijk te overhandigen, zal dit op een later moment gebeuren.



Complimenten

Lena Zevenbergen, voorzitter Telerswerkgroep Sweet Sensation: “Dit jaar hebben we veel complimenten ontvangen van telers over het vlotte verloop van het seizoen, de communicatie richting de telers en de duidelijke sorteeroverzichten. Dit in combinatie met prima prijzen, de gemaakte afspraken voor komend verkoopseizoen en de inzet om de pack-out verder te verbeteren, maakt dat we als telers met veel vertrouwen samen met The Greenery de toekomst in gaan.”



Bron: Levensmiddelenkrant