The Meatlovers verlengt samenwerking met sterchef

VEENENDAAL – Sterchef Jonathan Zandbergen is ook de komende twee jaar ambassadeur van The Meatlovers. Daarmee blijft hij één van de gezichten van het vleesbedrijf en zorgt hij voor recepten om vleesliefhebbers te inspireren.

Zandbergen is sinds 2017 actief bij het vleeswarenbedrijf. Sinds afgelopen jaar staat zijn gezicht ook op de retailverpakkingen en maakt hij receptenfilmpjes online. Nu zal zijn rol worden uitgebreid naar culinair adviseur. Samen met de slagers van The Meatlovers zal hij gaan kijken naar assortimentsuitbreiding en de selectie van nieuwe producten. Waar het aanbod nu vooral uit naturel vlees bestaat, zijn er plannen om bijvoorbeeld een gekruide worst met eigen receptuur te ontwikkelen.

Onderbelicht

“Het is altijd leuk om thuis-koks te helpen met recepten, zeker met het mooie vlees dat The Meatlovers biedt”, vertelt Zandbergen. “In de afgelopen jaren is de kwaliteit constant hoog gebleven. Ik wil consumenten graag meer vertellen over de achtergrond en herkomst van dit bijzondere vlees. Dat is nu nog onderbelicht en verdiend de aandacht, want ook dat heeft zeker bijgedragen in mijn keuze om met The Meatlovers in zee te gaan.”

The Meatlovers heeft een assortiment bestaande uit vriesversproducten die onder andere bij Jumbo en Jan Linders verkrijgbaar zijn. Ook kunnen consumenten via de webshop www.themeatlovers.nl producten thuis laten bezorgen. The Meatlovers streeft ernaar om consumenten thuis een restaurant-waardige ervaring te laten hebben.

Bron: Levensmiddelenkrant