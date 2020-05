Primera: ‘Tijd om vooruit te kijken is aangebroken’

Gert van Doorn van winkelketen Primera kijkt tevreden terug op de afgelopen weken

WAARDENBURG - De fase van onzekerheid waarin ondernemers van Primera zaten, is volgens Gert van Doorn, algemeen directeur van de coöperatie voorbij. “We zitten in een uitdagende situatie, maar hebben het onder controle. We schakelen nu dan ook over naar veiligheid waar het moet en ondernemen waar het kan.” Door de intelligente lockdown ziet hij de vraag naar bepaalde productgroepen explosief stijgen, zoals kantoorartikelen en wenskaarten.

Een divers beeld, dat is hoe Van Doorn de situatie bij Primera momenteel beschrijft. Hoewel het grootste deel van de winkels geen problemen ondervindt van de coronacrisis, doet de coöperatie er alles aan om getroffen ondernemers bij te staan. “Nog voor de eerste belangrijke persconferentie hebben we binnen vier dagen al onze 519 ondernemers persoonlijk benaderd. Er is veel op ons afgekomen en door snel en zorgvuldig te communiceren over onze aanpak in de verschillende scenario’s, konden we iedereen geruststellen. Er is simpelweg geen draaiboek voor een noodsituatie als deze”, reageert Van Doorn.

Op het hoofdkantoor van Primera is twee jaar terug al fors geïnvesteerd in het werken op afstand, waardoor het hele team momenteel makkelijk vanuit huis opereert. “We hebben dagelijks contact met ondernemers om hen te helpen, ondersteunen en gerust te stellen. We mogen open en dat is het mooiste wat er is. Daarmee is een last van onze schouders gevallen.”



Met winkels van gemiddeld 100 tot 150 vierkante meter zijn op de winkelvloer veel maatregelen vereist om consumenten op een veilige manier te ontvangen. Het team van Primera faciliteert diverse materialen om winkelplezier te behouden en veiligheid te waarborgen voor klant en medewerker.



Traffic

Primera heeft door heel Nederland winkels die zijn gevestigd in wijk- en buurtcentra in steden en dorpen. Met name in crisistijd ziet Van Doorn dat de vestigingen op hightrafficplekken en in toeristengebieden het moeilijker hebben.



“Ongeveer 60 winkels zien de omzet flink dalen als direct gevolg van het coronavirus, maar we blijven goede hoop houden. Denk daarbij aan de ondernemers op de Waddeneilanden of aan de kust. We zitten precies in de periode dat het toerisme normaliter toeneemt, maar dat blijft tot nu toe uit. De verwachting is, als ik andere berichtgeving moet geloven, dat het binnenlandse toerisme dit jaar gaat groeien, omdat vliegreizen er niet in zitten. Dat is voor ons gunstig en we hopen dat de ondernemers daarvan profiteren”, zegt Van Doorn.



Daar waar toerismegebieden nu nog leeg zijn, hebben de winkels in de grensgebieden juist andere klanten. “In nagenoeg alle productgroepen zien wij omzetgroei. Als je kijkt naar tabak, dan komt dat deels door de accijnsstijging die op 1 april is ingegaan, maar ook door het hamstergedrag aan het begin van de coronacrisis. Ondernemers in de grensgebieden hadden door de accijnsverhoging een klap verwacht, maar juist nu groeit de omzet harder dan bij de rest van de Primera-winkels.



Consumenten die eerder in België of Duitsland hun rookwaren haalden, zijn nu aangewezen op de Nederlandse verkooppunten van tabak. Dat is natuurlijk wel een tijdelijk effect; zodra de grenzen weer opengaan, verliezen onze ondernemers per direct deze klanten aan het buitenland vanwege de enorme prijsverschillen.”



Waardering

De warme relatie met de ondernemers wordt beloond, aldus Van Doorn. Zijn kantoor hangt inmiddels vol met kaarten om Primera als coöperatie te bedanken voor de inzet en aanpak in deze tijd. “Ze vertellen hoe het nu gaat in hun winkel, maar ook complimenteren ze de medewerkers op kantoor. Er is sowieso een grote mate van samenhorigheid binnen onze club, maar in deze vorm heb ik dit in 20 jaar Primera nog niet meegemaakt. In deze tijden wordt het principe van een coöperatie alleen maar meer benadrukt: samen staan we sterk”, vertelt Van Doorn. De waardering van ondernemers is voor hem een hoogtepunt van de afgelopen weken. “Het geeft ons energie om door te pakken en het vizier weer vooruit te richten.”



Niet alleen tabak is een belangrijke productgroep voor Primera. Ook kantoorartikelen, tijdschriften en wenskaarten zijn onderdeel van het assortiment dat juist in deze tijd extra populair is. “Iedereen die thuiswerkt, heeft nu andere producten nodig. Het hamstergedrag is afgevlakt, maar er zijn productgroepen die nog steeds goed verkopen”, legt Van Doorn uit.



Als voorbeeld noemt hij wenskaarten. “Een paar jaar geleden hebben we ons afgevraagd wat de toekomst van wenskaarten is, omdat we een daling zagen in de populariteit. Je kunt via internet makkelijk een kaart versturen, en ook de komst van sociale media hebben hiermee te maken. Maar wij geloofden in de kracht van wenskaarten als een klein cadeautje en we hebben jaar op jaar groei weten te realiseren. Wat er nu gebeurt, is echter extreem. Gemiddeld verkopen we 40 tot 50 procent meer wenskaarten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Blijkbaar is dit tóch waardevoller dan een appje sturen.”

Bron: Out.of.Home Shops / Levensmiddelenkrant

