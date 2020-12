Tilburgs Pyke introduceert zijn hard seltzer

TILBURG – Start-up Pyke is het volgende bedrijf dat een hard seltzer op de markt brengt en komt hiermee met een nieuwe smaakervaring in deze snelgroeiende categorie. “Ons product is de juiste keuze voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar met een ‘work hard, play hard’-mentaliteit die op zoek zijn naar authentieke producten en merken”, vertelt Anne Koren, chief communications officer bij Pyke.

Pyke heeft een uniek smaakprofiel ten opzichte van andere hard seltzers, omdat het niet met een distillaat gemengd wordt. Het is ontstaan uit een ambachtelijk brouwproces van enkele weken met gebruik van écht champagnegist, waardoor het een eigen gebrouwen karakter krijgt. Hard seltzers bevatten de minste calorieën van alle alcoholische dranken en dit maakt het vooral aantrekkelijk voor gezondheidsbewuste millennials en de zogenaamde Generatie Z.

De moderne en kleurrijke blikjes van is zowel veganistisch als glutenvrij in drie varianten verkrijgbaar: Mango, Grapefruit en Lemon. Andere smaakvarianten zijn al in de maak. Pyke wordt gebrouwen met hoogwaardige natuurlijke extracten voor een authentiek smaakprofiel en bevat daarnaast geen toegevoegde suikers of andere zoetstoffen en geen kunstmatige ingrediënten.

Europese uitrol

“We willen het meest succesvolle hard seltzer merk in Europa worden”, stelt Koren. “Alles wat we doen is oprecht en authentiek, beginnende bij onze hoogwaardige ingrediënten en ons brouwproces, helemaal tot aan onze culturele samenwerkingen in de kunst-, mode- en muziekwereld. Dit komt ook duidelijk terug in onze verpakkingen van volledig recyclebare blikjes van aluminium die circulair zijn, aangezien ze eeuwig kunnen worden gerecycled.”

Het product werd in oktober gelanceerd vanuit diverse nachtclubs, bars en restaurants in Tilburg, Berlijn en Amsterdam. PYKE opende ook een eigen pop-up bar als direct proeflokaal en verkoopkanaal. Het team richt zich nu, door de situatie omtrent Covid-19, op het opbouwen van hun retail distributienetwerk in Nederland en België door het product in supermarkten en via andere thuisconsumptie-kanalen te introduceren. De blikjes zijn eveneens verkrijgbaar via een eigen webwinkel.

