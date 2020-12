Tony's Chocolony werkt samen met Pharrell Williams

AMSTERDAM – Tony’s Chocolony heeft zijn jaarverslag over 2020 gepresenteerd, in wat het bedrijf het jaarFAIRslag noemt. De presentatie was via in livestream vanuit de Gashouder in Amsterdam en was in samenwerking met de hele cacaoketen. “We willen ook de sociale impact die we ’t afgelopen jaar hebben gemaakt vieren en samen kijken waar we meer impact willen maken”, aldus hoofd marketing Thecla Schaeffer.