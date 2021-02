Too Good To Go breidt uit binnen de VS

AMSTERDAM – Afgelopen jaar begon Too Good To Go in New York en Boston al voor het eerst buiten Europa. Vanaf deze maand is het anti-verspillingsplatform ook in Philadelphia beschikbaar. In maart en april zullen respectievelijk Washington D.C. en San Francisco volgen. Het platform heeft de ambitie uitgesproken om eind 2021 actief te zijn in meerdere grotere steden in de Verenigde Staten.

Too Good To Go werkt al in 15 landen samen met 50.000 restaurants, bakkers, supermarkten en hotels om voedselverspilling terug te dringen. Het bedrijf werd in 2015 opgericht in Denemarken en vierde vorige maand zijn derde verjaardag in Nederland door de 6 miljoenste maaltijd van de verspilling te redden. In Nederland wil Too Good To Go dit jaar nog eens 6 miljoen maaltijden redden. Wereldwijd is het doel om dit jaar 65 miljoen maaltijden te behoeden voor een weg naar de prullenbak.

In de VS gaat elk jaar 40 procent van het voedsel verloren, fors hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 30 procent. Tegen het einde van dit jaar streeft Too Good To Go naar 8.000 partners en 2 miljoen gebruikers in de VS. Joost Rietveld, country manager van Too Good To Go Nederland: “Met het succes van de lancering in New York, Boston en Jersey City voelt uitbreiding naar de oostkust als een natuurlijke stap. Met 32 miljoen gebruikers en 50.000 aangesloten partners in 15 landen, zien we dat de belangstelling voor onze oplossing erg groot is.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops