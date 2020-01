Ceo Sainsbury's maakt aftreden bekend

LONDEN - Mike Coupe trekt zich terug als ceo van Sainsbury’s, na het bedrijf zes jaar te hebben geleid. Hij wordt vervangen door Simon Roberts, de huidige director Retail and Operations.

Coupe stond bijna zes jaar aan het hoofd bij J. Sainsbury plc, het moederbedrijf van Sainsbury’s. Hij vertrekt 1 juni definitief. “Mike is een buitengewoon goede ceo”, zegt voorzitter Martin Scicluna. “Hij weet alles van de retail sector en consumentengedrag. Hij is moedig en ambitieus geweest naar onze aandeelhouders, klanten en collega’s door uitgebreid te investeren in convenience, online en onze digitale capaciteiten.”

Huidige director Retial and Operations Simon Roberts is aangewezen als zijn vervanger. Coupe gaat geen andere functie vervullen binnen Sainsbury’s. Wat hij wel gaat doen is nog niet bekend.



Bron: Levensmiddelenkrant