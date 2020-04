Van Egmond: ‘Mooie stappen gemaakt met duurzaamheid’

Van Egmond vindt het belangrijk dat de producten die het bedrijf verkoopt zijn geproduceerd met aandacht voor mens, dier en milieu: “We zijn hierin al jaren koploper. Ook afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet. Daarbij kijken we gebalanceerd naar alle uitdagingen, zodat we op een duurzame manier een gezonde levensstijl bevorderen voor iedereen, ketens transparant maken, verpakkingen en voedselverspilling verminderen en de impact op het klimaat reduceren. Op deze vijf thema's zetten we ook dit jaar stappen.”

Voedselverspilling

Albert Heijn gebruikte in 2019 ruim twee miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal dan een jaar eerder, vooral bij kaas en fruit. Ook belooft AH klanten te gaan helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Volgens landelijke cijfers gooit de Nederlander jaarlijks ruim 34 kilo voedsel weg. Betere voorlichting moet ervoor zorgen dat de verspilling omlaag gaat.

In 2018 had AH zich voorgenomen om voor eind 2020 één miljard minder suikerklontjes (1 miljoen kilo) te verwerken in producten. Daar was het eind 2019 al bijna in geslaagd. Toen stond het aantal al op 970 miljoen. Ook verwerkte AH 100.000 kilo minder zout.

Bron: Levensmiddelenkrant