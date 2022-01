Twee nieuwe winkels voor Dirk in Rotterdam

ALPHEN AAN DEN RIJN – Dirk van den Broek krijgt er twee nieuwe vestigingen bij in mei van dit jaar. Beide winkels bevinden zich in Rotterdam. Het gaat om bestaande supermarkten die worden omgebouwd.

De winkel aan Binnenrotte 77 zal begin mei zijn deuren openen, de locatie op de Nieuwe Binnenweg 24 halverwege dezelfde maand. Na de eerder aangekondigde nieuwe filialen in Utrecht en Zevenbergen komt de teller op vier nieuwe Dirk-winkels in 2022. Dat past volledig binnen de ambitie van de keten om in 2022 ‘flink’ te groeien.

Enthousiast

Algemeen directeur Marcel Huizing: “Het doel van Dirk van den Broek is om zoveel mogelijk Nederlanders kennis te laten maken met beste kwaliteit en laagste prijs voor hun boodschappen. Zeker in tijden waarin alles fors duurder lijkt te worden, willen wij er voor iedereen zijn. Daarom zetten we de komende jaren hard in op het openen van nieuwe winkels. We zijn uiteraard erg enthousiast over de twee nieuwe locaties in Rotterdam, waarmee we onze supermarktportefeuille aanvullen tot 130 winkels.”

Bron: Levensmiddelenkrant