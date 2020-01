Tweede Boon’s Pitstop opent deuren

ROTTERDAM – Gemaksformule Boon’s Pitstop heeft er een tweede vestiging bij, in Rotterdam Katendrecht. De winkel wordt gerund door het ondernemersechtpaar Van den Bos en is daarmee de eerste franchisewinkel van de Pitstop. De winkel voorziet in dagelijkse boodschappen, vers- en kant-en-klaar-producten, met veel brood.

Het jaar 2020 is bij Boon Food Group afgetrapt met een nieuwe winkel van nieuwe gemaksformule Boon’s Pitstop. Onder toeziend oog van manager Convenience en Retail Eric Brosius werd de winkel in Rotterdam, nabij metrostation Rijnhaven, feestelijk geopend. “Ik ben er erg blij mee hoe de winkel er in werkelijkheid bij staat”, aldus Brosius.

“Je ziet in steeds meer gemeenten dat, met name bij kleiner nieuwbouwlocaties, gemeentes ervoor kiezen om maar beperkt retailruimte toe te voegen, om de bestaande winkelomgeving te versterken”, vervolgt Brosius. “Wij kunnen dan de functie van boodschappenkastje om de hoek optimaal invullen op een beperkt aantal meters. Dit is typisch zo een locatie, de gehaaste consument op een vervoersknooppunt en een aangrenzende woonwijk zonder winkel.”

Dominant

De winkel staat op een interessante plek. Diverse appartementencomplexen zijn in aanbouw en aan de overzijde is een groot hotel gepland. In de winkel wordt een groot assortiment gekoeld vers voor onmiddellijke consumptie aangeboden, is de broodafdeling dominant aanwezig en wordt een breed assortiment levensmiddelen aangeboden.

Lees hier het interview dat Levensmiddelenkrant exclusief afnam met Eric Brosius, over nieuwe formule Boon’s Pitstop.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops