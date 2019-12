‘Boon’s Pitstop is innovatief dankzij kleinschaligheid’

Manager convenience en retail Boon Food Group geeft uitleg over nieuwe formule

AMSTERDAM - De nieuwe gemaksformule Boon’s Pitstop groeit de komende tijd langzaam en gestaag, maar kan zich zeker onderscheiden van grote concurrenten. Dat stelt Eric Brosius, manager convenience en retail. “We bieden meer dan alleen de ‘voor nu’-boodschappen.”

Eind november ging hij open: de nieuwe formule van Boon Food Group, in Amsterdam-Noord.Tegenover een metrostation, onder een school en vlakbij een nieuw te bouwen hotel moet Boon’s Pitstop in Amsterdam-Noord dé gemakswinkel worden voor de snelle boodschap, verse kant-en-klaarmaaltijden of interessante nieuwe foodideeën van jonge ondernemers.

Breed assortiment

Brosius ziet zelf ook dat de stedelijke omgeving al gevuld is met gemaksformules, maar zegt dat hij tóch het verschil kan maken. “Een AH to go heeft alleen boodschappen voor nú, terwijl de klant bij ons een breed assortiment vindt. We vormen een kleine keten, dus we kunnen het ook net anders doen en bestellen bij ondernemers die alleen klein leveren. We werken in Amsterdam met een lokale bakker, hebben Amsterdams bier, nootjes van Floor uit Zeeland en producten als een groenteontbijt van appel en bloemkool. Dat laatste is verrassend lekker, trouwens. Die gezondheidsfactor is belangrijk en jonge ondernemers met nieuwe ideeën die bij een grote keten niet terechtkunnen, kunnen bij ons juist wel hun producten voor het voetlicht brengen.”

Een enorme groeispurt staat nog niet op het programma. “Dat soort prognoses zijn voor de bühne”, zegt Brosius. “De formule moet eerst gestaag en gezond groeien. Daarbij is het interessant om na te gaan wat we van de andere Boon-formules kunnen gebruiken. Zo wordt er in de Boon Market heerlijk vers gekookt, iets wat zich zou kunnen lenen voor een gemaksformule. Datzelfde geldt voor onze broodjesformule.” Hoe vrij Brosius met die horecaelementen kan omspringen verschilt per gemeente.

“Horeca en retail gaan steeds meer in elkaar op, maar de regels zijn er nog niet overal op aangepast. We moeten per gemeente bekijken wat we wel en niet mogen, want sommige zijn er makkelijker in dan andere.”

Tropicana

Een nieuwe vestiging opent alweer bijna, begin januari om precies te zijn, als franchise in Rotterdam. Boon’s Pitstop krijgt in de Maasstad wel een zitgedeelte, terwijl die in Amsterdam dat niet heeft. Gesprekken met lokale ondernemers lopen grotendeels nog, maar Brosius kan alvast verklappen dat brouwerij Troost, gevestigd in het oude Tropicana-zwembad, bier gaat leveren. Over gesprekken met een lokale bakker en visboer wordt later meer bekend.

De nieuwe formule is een gemakswinkel die meer biedt dan alleen boodschappen voor nu. Daarbij wil Boon’s Pitstop ook een podium bieden aan nieuwe producten van jonge ondernemers.

Bron: Levensmiddelenkrant