Unilever blijft inzetten op groei

ROTTERDAM – In haar rapportage over het eerste halfjaar van 2022 geeft Unilever aan last te hebben van de hoge inflatie en langzamere wereldwijde groei. Toch blijft groei het belangrijkste speerpunt. Van de drie belangrijkste markten groeiden de Verenigde Staten en India stevig. De verkoop in China daarentegen had last van de lockdown in het tweede kwartaal.