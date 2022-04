Unilever start nieuwe pilots op gebied van recycling

ROTTERDAM – Unilever is door de gemeente Rotterdam in contact gebracht met de scale-up Obbotec. Samen gaan zij werken aan innovatieve oplossingen voor moeilijk te recyclen plastic verpakkingen. De pilots vinden plaats in de volledig nieuwe recycling faciliteit van Obbotec in Plant One Rotterdam die op 22 april officieel is geopend.

In het programma Rotterdam Circulair worden Rotterdamse partijen bijeengebracht om kennis en expertise te delen en gezamenlijk de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. Het doel is grote uitdagingen gezamenlijk op te lossen. Unilever en Obbotec zijn daar een voorbeeld van. Door middel van een nieuwe geavanceerde recycle technologie van Obbotec, genaamd Selectieve Plastic EXtractie (SPEX) kunnen plastics hoogwaardig gerecycled worden tot nieuwe verpakkingen. In potentie leidt de technologie ook tot een substantieel lagere milieu-impact, doordat verpakkingsmaterialen niet meer in de verbrandingsoven belanden, maar worden gerecycled.

Merken

In de pilots worden diverse verpakkingen getest: Andrélon shampooflessen, Zwitsal babyzeep, Dove Douchegel, evenals flexibele verpakkingen; Unox soep in zak, Conimex kroepoek en Sun vaatwastabletten. De eerste uitkomsten zijn positief volgens Unilever, waarbij er sprake is van zeer zuiver recyclaat. Debora van der Zee, VP Foods Unilever Benelux: “Een circulaire economie voor verpakkingen kunnen we alleen realiseren door samen te werken met partners in de gehele keten. We juichen het programma Rotterdam Circulair van Gemeente Rotterdam toe, omdat wij hierdoor in contact komen met start- & scale ups die ons helpen om plastic verpakkingen circulair te maken. Bijkomend voordeel is dat niet alleen Unilever, maar veel meer bedrijven in de sector gebruik kunnen maken van nieuwe technologie, dat moedigen we juist aan.”

Bron: Levensmiddelenkrant